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吳婉君遭痛毆非第1人！律師「1原因」勸世：別以為能改變對方

八點檔女星吳婉君怒控，男星趙駿亞對她家暴。（圖／翻攝自臉書／吳婉君 Cocco Wu）

▲女星吳婉君遭男星趙駿亞施暴提告。（圖／翻攝自臉書／吳婉君 Cocco Wu）

圖文／CTWANT

八點檔女星吳婉君怒控，男星趙駿亞對她家暴，已至中和警分局提告傷害及聲請保護令。趙駿亞則坦承動手，強調會面對法律責任。對此，律師林智群直言，女生還是要保護自己，不要以為自己可以改變對方，都幾歲的人了，人格已經固定。

吳婉君昨（25日）控訴，跟男友趙駿亞爆發口角時，對方情緒失控動手施暴，造成她額頭瘀青及頸部挫傷。報警之後，在員警陪同下完成驗傷，強調在「不能繼續縱容暴力」的前提下，才會選擇揭開傷疤，讓犯錯的人接受懲罰。對此，趙駿亞除了發文道歉「打了一個這樣愛我疼我，永遠把我放在心中第一順位的人」，也相當懊悔成為「恐怖的加害人」，未來會坦然面對法律責任，以及自己的身心問題。

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事實上，趙駿亞施暴並非頭一遭，之前也曾被2位舊愛指控家暴，恐怖行徑令人傻眼。對此，林智群在臉書示警，「欸這個男藝人已經很多次因為對女朋友家暴而出現在媒體版面了，結果還是一堆女生前仆後繼？女生還是要保護自己，不要以為自己可以改變對方，讓對方變好，都幾歲的人了，人格已經固定，不可能改的。」並在留言區補充說道：「普男不家暴，還是沒市場，這就是現實」。

貼文一出，許多網友大表贊同：「女人最容易陷入的情境，他對別人才會這樣，對我就不會」、「他早就已經是慣犯了」、「這些有暴力傾向情緒控管問題的人，還真沒有看過因此沒對象」、「事實證明，會打人的男人不怕沒有女人，這點我真的想不透」。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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