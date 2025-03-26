交往3個月懷孕！她見「男友行為」崩潰走心　網急勸：別結婚

▲女網友懷孕之後才發現男友是無法走一輩子的人。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

現代社會進步，不一定要結婚才能生小孩，也可以選擇只生小孩就好、不結婚。一名女網友抱怨，懷孕之後才發現男友是無法走一輩子的人。不少網友看完敘述後，直呼「千萬別結婚」。

原PO在Dcard以「想當單身媽媽」為題發文，表示自己33歲，年收大概200萬，跟40歲男友在一起3個月的時候懷孕，一開始覺得很有愛，結果發現懷孕後是痛苦開始，近期很認真思考周數還小，是不是拿掉和分手，但又覺得有寶寶是件溫暖的事，還是乾脆當個單身媽媽，因為這樣的男生真的讓她無法走一輩子。

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原PO透露，原本4月底要跟男友去日本玩，但因為出現出血狀況，因此忍痛延期，豈料男友不諒解，覺得他的假都請好了，怎麼可以她說不去就不去，不僅如此，身材走樣，已經不像懷孕前，如今大腿、屁股、肚子都變胖了，而男友只有淡淡地說一句「那是妳吃太多吧」，讓她很走心。

原PO說，自己無法久走和容易累，但男友從台南來北部找她，還是要帶男友去觀光，有時候真的覺得好苦，真希望男友不要北上，乾脆自己一個人去產檢就好，上來還要伴遊，如果不安排就說很無聊；最讓她受不了的一點是，男友會抽電子菸，讓嗅覺變敏銳的她很不舒服。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「不管小孩要不要留，這種人沒繼續交往的理由，超級自私」、「這個男友不要留了」、「妳男友都要40了，完全只考慮到他自己，真的不要因為年齡而選擇踏入婚姻，以後有妳吃苦了」、「這個男人絕對不行，完完全全沒有當爸爸的心態，絕對不要跟他結婚」。

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