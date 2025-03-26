研究揭美最易被外星人綁架美10州　累計通報比被雷劈多

▲casino.ca趣味研究顯示，美國加州是最容易星人綁架的地區。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

你相信世界上有外星人嗎？加拿大線上博弈指南網站casino.ca在3月20日「全國外星人綁架日」發布最新研究，分析過去數十年幽浮通報數據，找出美國最有可能發生外星人綁架的州，其中名列榜首的地方，正是經典電影《E.T.外星人》故事背景地區加州。

根據《紐約郵報》報導，這項研究收集了自1974年至2025年，美國「國家幽浮通報中心」（NUFORC）的149,000筆幽浮通報記錄，並結合社群媒體數據，試圖找出哪個州最容易被外星人目擊與綁架。統計結果顯示，美國至今累計182,018件幽浮通報事件，美國人被外星人綁走的機率約為1/1,833（約 0.0545%），比起被雷劈（1/15,000）或遭遇鯊魚攻擊（1/11,500,000）的可能性還要高。

其中，加州自1974年以來累計達36,286件，幽浮通報事件名列全美第1，而紐約則排名第5。有趣的是，經常與外星人聯想在一起的神秘「51區」內華達州卻墊底，只排名第10。

casino.ca表示，這項研究雖帶有趣味性質，但也反映出人類對外星人長年來的想像與擔心，「你永遠不會知道，某艘綠色巨大飛船，什麼時候會突然降臨你家門口」。

該報導中提及最容易被外星人綁架前10名的州排序如下：

1.加州

2.華盛頓州

3.佛羅里達州

4.奧勒岡州

5.紐約州

6.德州

7.賓州

8.亞利桑那

9.科羅拉多州

10.內華達州

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