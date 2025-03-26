　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

便當掛機車被偷「手機還在」！他傻眼竊賊心態　網笑：遇台灣謎因

一名男網友透露，自己才剛離開一下下，怎料掛在機車上的便當竟不翼而飛，但貴重物品「手機」卻完好無損，讓他相當不解。（示意圖／擷取自Google Maps）

▲男網友不解，掛在機車上的便當被偷，但手機卻仍在。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

台灣機車族眾多，相關竊案也層出不窮。近日一名男網友透露，自己才剛離開一下下，怎料掛在機車上的便當竟不翼而飛，但在手機架上的手機卻都還在，讓他納悶直呼，「手機沒被偷是怎樣？」

該名男網友在論壇《Zuvio》以「不偷手機偷我便當？」為題發文，表示他買完便當掛在機車上後，便前去幫女友買提拉米蘇蛋糕，走沒幾步路，他突然驚覺忘記將手機帶下車，於是又折返回原地，沒想到他才剛離開短短一分鐘，機車上的食物竟被偷走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，由於當時天色昏暗，他一度以為是自己眼花看錯，怎料靠近機車一看，發現車前置物箱裡的抹布也不知去向，讓他超傻眼，「荒謬至極！我都不知道該哭還該笑，台灣人到底是多餓，連別人剛買的便當也要偷，一個便當很貴嗎？是不會自己去買喔，更扯的是連我的抹布都要幹走，但躺在手機架上的手機卻沒被偷是怎樣？」

貼文曝光後，網友紛紛留言，「這就是台灣，第一次嗎？」「你遇到台灣謎因了」、「我上次也是，鑰匙還在，但是抹布不見了」、「就當作是做善事囉！」另外，還有人指出，在台灣偷盜食物大多數都會沒事，「偷便當通常不會報案」、「因為偷便當大部分人都不會報警吧。」

延伸閱讀
醫師娘「24小時盯哨」老公仍狂出軌！　她突破盲點：別浪費生命了
馬拉松直播驚見「野鴛鴦」？男方遭爆是知名老董　疑摟年輕小三被抓包
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 9953 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不想當兵！竟拿剪刀狂刺督導長　新兵下場出爐
開出1000萬發票！　店家嗨公布消費時間
快訊／滅不完！南韓死傷人數持續擴大　累計24人亡
快訊／黃子佼部分認罪求改判！　仍不願向被害人道歉
洪淨動手前一晚叫傳播妹享樂！檢斥：怎麼會無殺人犯意
大批警力佈署！張安樂記者會突喊卡：沒要宣布幫主
快訊／黃子佼步出法院　深深一鞠躬5秒
19人吃快炒「11人不適」！　她嘔吐狂拉20次
iOS 19爆「重大設計改變」　11年蘋果史上最大變化

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「帝王行人」未讓救護車　交通部：可罰500元、害死亡要賠償

台大「A+設15%上限」卡關　另提6草案延至115學年實施

交往3個月懷孕！她見「男友行為」崩潰走心　網急勸：別結婚

文化部發布人事異動　歐陽慧剛接國立台灣交響樂團團長

旅日最後1天！司機一聽「台灣來的」遞上手寫紙條　內容暖炸

陳培哲等75位學者聲明　指言論自由遭壓縮「籲政府懸崖勒馬」

宜蘭又爆食物中毒！19人聚餐吃快炒11人不適　她嘔吐狂拉20次

大安區路邊「廢棄家具」比家裡的好！萬人洗版　在地人：一晚被搬光

便當掛機車被偷「手機還在」！他傻眼竊賊心態　網笑：遇台灣謎因

滿滿正能量！「最懂感恩」TOP3星座　用行動回報他人

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

陳冠希帶愛女現身台北　樂意合照粉絲：只要不要偷拍

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

【沒有人可以跟我搶】她扮成哈利波特多比！誓言拿下春酒MVP！

【泰格與雪兒】十年之後

「帝王行人」未讓救護車　交通部：可罰500元、害死亡要賠償

台大「A+設15%上限」卡關　另提6草案延至115學年實施

交往3個月懷孕！她見「男友行為」崩潰走心　網急勸：別結婚

文化部發布人事異動　歐陽慧剛接國立台灣交響樂團團長

旅日最後1天！司機一聽「台灣來的」遞上手寫紙條　內容暖炸

陳培哲等75位學者聲明　指言論自由遭壓縮「籲政府懸崖勒馬」

宜蘭又爆食物中毒！19人聚餐吃快炒11人不適　她嘔吐狂拉20次

大安區路邊「廢棄家具」比家裡的好！萬人洗版　在地人：一晚被搬光

便當掛機車被偷「手機還在」！他傻眼竊賊心態　網笑：遇台灣謎因

滿滿正能量！「最懂感恩」TOP3星座　用行動回報他人

一個月內辦3百場！綠營擴大宣講「遍地開花」　組應對小組協助罷團

台中新光三越氣爆　中檢9度勘查傳訊57人次！暫無人列被告

台9線交通事故　警方即時救援並呼籲注意行車安全

周思齊挑戰101垂直馬拉松！賈永婕激將法笑翻全場

「帝王行人」未讓救護車　交通部：可罰500元、害死亡要賠償

博弈教父2億交保撤銷！今現身再戰羈押庭　林明佐消瘦坐輪椅出庭

Lenovo AI 筆電、平板系列新品！3大功能助力強調「地端護隱私」

「記者誤入群組」提前2hrs揭美空襲計畫！　BBC整理洩密對話5重點

金高銀偷走咖啡！喬治克隆尼、Hanni、林柏宏現身北捷　兒童節春遊攻略一次搞定

台大「A+設15%上限」卡關　另提6草案延至115學年實施

丈母娘霸氣喊「有事回來罵我」　啦啦隊女神：我媽真的不要鬧

生活熱門新聞

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

鄰居爆亞亞狂嫌台灣爛　律師怒噴1句話

大降溫要來了！　「雨最多」時間曝

一票陸配「也開始討厭亞亞」　爆尷尬處境：只想低調

一運動助攻男性性功能！泌尿醫：每天3分鐘

桃園加油站員工被嘲笑　同事怒「車牌查到了」

合歡山山難死者是臉書粉專版主！山友致哀

好天氣倒數！　「全台有雨」降12℃時間曝

「台中101」5年後開幕　盧秀燕：估創千億元業績

陸配剩她不肯走？小微黑歷史曝光「我嫁到台灣搞錢啊」

揭趙駿亞「最恐怖1點」　媒體人搖頭嘆：我覺得噁心

發票千萬富翁「一縣市最多」財政部：中獎記得感謝他

陸網蹲機場「開直播接亞亞」抖音全被封

更多熱門

相關新聞

非法代孕！17歲少女幫大叔生雙胞

非法代孕！17歲少女幫大叔生雙胞

中國近日有網友爆料，一名來自四川省涼山彝族自治州，年僅17歲的女孩，透過代孕機構安排，替一名50歲的龍姓男子代孕，生下一對雙胞胎。消息爆出後引來眾多網友撻伐，對此廣州市衛健委職員表示，目前該委綜合監督處正在核實相關情況。

吳婉君遭毆！律師1原因勸世：別以為能改變對方

吳婉君遭毆！律師1原因勸世：別以為能改變對方

2次人工受孕才成功！尪「感動變想吐」喊壓力大

2次人工受孕才成功！尪「感動變想吐」喊壓力大

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

發票千萬富翁「一縣市最多」財政部：中獎記得感謝他

發票千萬富翁「一縣市最多」財政部：中獎記得感謝他

關鍵字：

Zuvio周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

H級AV女優宣告引退！

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕高宇蓁

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」身分曝光

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾大喊：加油

更多

最夯影音

更多

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面