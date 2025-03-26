便當掛機車被偷「手機還在」！他傻眼竊賊心態　網笑：遇台灣謎因

▲男網友不解，掛在機車上的便當被偷，但手機卻仍在。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

台灣機車族眾多，相關竊案也層出不窮。近日一名男網友透露，自己才剛離開一下下，怎料掛在機車上的便當竟不翼而飛，但在手機架上的手機卻都還在，讓他納悶直呼，「手機沒被偷是怎樣？」

該名男網友在論壇《Zuvio》以「不偷手機偷我便當？」為題發文，表示他買完便當掛在機車上後，便前去幫女友買提拉米蘇蛋糕，走沒幾步路，他突然驚覺忘記將手機帶下車，於是又折返回原地，沒想到他才剛離開短短一分鐘，機車上的食物竟被偷走。

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原PO透露，由於當時天色昏暗，他一度以為是自己眼花看錯，怎料靠近機車一看，發現車前置物箱裡的抹布也不知去向，讓他超傻眼，「荒謬至極！我都不知道該哭還該笑，台灣人到底是多餓，連別人剛買的便當也要偷，一個便當很貴嗎？是不會自己去買喔，更扯的是連我的抹布都要幹走，但躺在手機架上的手機卻沒被偷是怎樣？」

貼文曝光後，網友紛紛留言，「這就是台灣，第一次嗎？」「你遇到台灣謎因了」、「我上次也是，鑰匙還在，但是抹布不見了」、「就當作是做善事囉！」另外，還有人指出，在台灣偷盜食物大多數都會沒事，「偷便當通常不會報案」、「因為偷便當大部分人都不會報警吧。」

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