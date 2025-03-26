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非法代孕產業鏈！　17歲彝族少女幫50歲大叔生雙胞胎

中國知名打拐志工「上官正義」日前在微博爆料，指出中國廣州出現非法的代孕產業鏈。（示意圖／Pixabay）

▲中國知名打拐志工「上官正義」日前在微博爆料，指出中國廣州出現非法的代孕產業鏈。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

中國近日有網友爆料，一名來自四川省涼山彝族自治州，年僅17歲的女孩，透過代孕機構安排，替一名50歲的龍姓男子代孕，生下一對雙胞胎。消息爆出後引來眾多網友撻伐，對此廣州市衛健委職員表示，目前該委綜合監督處正在核實相關情況。

根據陸媒綜合報導，中國知名打拐志工「上官正義」日前在微博爆料，指出中國廣州出現非法的代孕產業鏈。當地一家代孕機構為客戶提供卵、代孕服務，還可指定胎兒性別。

此外，卵子的價格會因供卵者的學歷有所不同，本科學歷的卵妹價格10萬元人民幣（約新台幣45.5萬），研究生學歷的卵妹價格則是15萬元人民幣（約新台幣68.3萬）。而單胎與雙胞胎的價格也有差異，單胎佣金價格在18-20萬人民幣（約新台幣82-91萬），雙胎佣金價格在20-24萬人民幣（約新台幣91-109萬）之間不等。

「上官正義」透露，其中一件案例，是江西省的一名50歲龍姓男子，以人民幣90多萬元（約台幣410萬元）費用，購買雙胞胎代孕服務。而提供代孕的女子，是來自四川省涼山彝族自治州，年僅17歲的女孩，女孩在懷孕時，甚至僅有16歲。

「上官正義」指出，這已經不是中國第一次出現未成年少女非法代孕，早在2023年就曾有類似狀況發生。此外，他們也發現，近年來彝族女姓從事代孕的比例極高，且逐步向未成年群體發展。

此消息一出也引起眾多大陸網友撻伐，對此，廣州市衛健委職員表示，目前該委綜合監督處正在核實相關情況。

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