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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

譴責民進黨癱瘓議事、鎖門擋韓國瑜　國民黨團：讓卓榮泰罰坐開心嗎

▲▼立法院院會 民進黨繼續以游智彬在議場直播情事 杯葛院會議事進行 並佔領主席台 韓國瑜無奈宣布休息。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會民進黨杯葛院會議事進行。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院院會今（21日）原將處理國民黨團提出的兩公投案，以及行政院長卓榮泰率閣員備詢。不過，民進黨立委抗議新黨副秘書長游智彬在議場直播，因此占領主席台，讓議事停擺。國民黨團書記長王鴻薇轟，民進黨杯葛議事，還鎖門擋住立法院長韓國瑜，讓卓榮泰罰坐很開心嗎？

今日院會上午，游智彬穿著桃園市政顧問背心在議場二樓直播，並酸綠委郭昱晴是端茶小妹、麥玉珍台灣國語、王美惠「大塊呆」、林楚茵與他人共享夫婿等，引起綠營不滿，要求立法院長韓國瑜裁處，但因現場混亂，韓宣布會徹查後即離開議場，變相成為綠營杯葛院會。

對於民進黨杯葛，王鴻薇表示，立法院又上演一齣民進黨占領主席台癱瘓議事的鬧劇，立法院今天有兩個議程，一個是處理公投案，一個是總質詢。公投案非常簡單，讓民進黨說好說滿、充分討論，但民進黨在下午一開議的時候竟然又上演鬧劇、杯葛議事，強佔主席台。

王鴻薇表示，現在的狀況是一大堆綠委，鎖著議場後面大門，讓立法院長韓國瑜根本無法進入主席台。民進黨要求處理新黨副秘書長游智彬在議場二樓直播，一方面又把議場後面大門鎖住，分明藉事鬧事，讓韓國瑜無法主持議事。

王鴻薇提到，在議場後面的另一房間，卓榮泰跟閣員在那邊枯等總質詢，本來處理完公投就可處理總質詢，民進黨當家鬧事，杯葛總質詢，浪費內閣時間枯等，這樣的立法院鬧劇就是民進黨最大寫照。民進黨藉事占主席台癱瘓議事，就是要杯葛公投，公民投票不應該是更大的民主嗎？

王鴻薇轟，民進黨癱瘓議事，阻擋公投進行議事表決，就是民主倒退，阻礙民主，阻礙更大的民主，阻礙所有人民行使公民權。國民黨強力譴責民進黨癱瘓議事，同時，民進黨也羞辱卓榮泰，讓卓榮泰罰坐很開心嗎？閣員浪費時間，不是浪費納稅人的錢嗎？

▲▼民進黨團立委佔領主席台 杯葛廢死公投案 陳玉珍ㄧ人單獨對嗆民進黨立委。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團首席副書記長羅智強也批，民進黨癱瘓總質詢，羞辱卓榮泰，丟臉。民進黨到底在怕什麼，賴清德說過民主紛爭用更大的民主解決，民進黨害怕公投案通過。法官針對死刑判決要求一致決，交給人民來公決；準備實施「賴17條」準戒嚴，讓人民來公決。民進黨顯然害怕公投案通過，想了一大圈的理由，最後想到說今天有人在議場二樓以公民記者的身分拍攝。

羅智強說，民進黨愛霸佔就是霸佔，既然民進黨都要羞辱行政院長讓他枯坐，那國民黨為何還要幫卓榮泰去排除今天的癱瘓議事？民進黨最好繼續站著，站到賴清德下台的那一天，民進黨下台的那一天，民進黨就可以皆大歡喜，真的是夠丟臉。


 

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