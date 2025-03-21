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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統提名檢察官蔡秋明任司法院長　民眾黨團轟：檢調治國昭然若揭

▲▼蕭美琴主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」蔡秋明。（圖／記者湯興漢攝）

▲司法院大法官並為院長提名人蔡秋明。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

總統府今（21日）再公布司法院正、副院長及大法官被提名人，其中，高等檢察署檢察官蔡秋明被提名為司法院大法官並為院長，引起外界憂心，民進黨團總召柯建銘也表示，檢察官當司法院長當然不妥。對此，民眾黨團表示，黃國昌、柯建銘難得有志一同，總統賴清德如此特殊提名，難道是宣告，民進黨的司法控制要從「偵查程序」擴及到「審判程序」？會不會又上演七人集體團滅？還是只要「夠忠誠」，柯總召與民進黨就買單？

民眾黨團表示，總統賴清德竟然提名高檢署蔡秋明檢察官來擔任全國法官的大家長，讓各界驚呼「難以置信」，立法院民眾黨團總召黃國昌質疑，民進黨「檢調治國」之心昭然若揭，想將台灣帶回「審檢一家親」的威權老路。

民眾黨團指出，連民進黨立法院黨團總召柯建銘都直言「檢察官擔任司法院院長當然不妥」，因為過去大法官任命皆為法官或憲法學者，遑論是擔任「司法院院長」，賴清德今日如此特殊提名，難道是在向國人宣告，民進黨的司法控制要從「偵查程序」擴及到「審判程序」嗎？

黃國昌也批評，賴總統新人事提名，也讓大家忍不住聯想到，上一次提名的劉靜怡教授，明明是學養俱佳、勇於批判時事的人選，卻也是因為柯總召「覺得不妥」，下了黨紀遭封殺。

最後，民眾黨團強調，執政黨提名、執政黨封殺，這次總統、總召的意見不同，會不會又上演七人集體團滅？還是法學造詣擺一邊，只要「夠忠誠」，柯總召與民進黨就買單？

▼民眾黨團批評總統賴清德提名大法官名單。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨團提供）

▲▼民眾黨團批評總統賴清德提名大法官名單。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨團提供）

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