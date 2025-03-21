海巡加薪！管碧玲公布調整結果　起薪4萬以上、8089人受益　

▲海委會主委管碧玲。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德上任後，即指示國防部研議調高軍人待遇，國防部今（21日）正式公布「志願役加給及戰鬥部隊加給調增方案」，自今年4月1日起立即生效。對此，海委會主委管碧玲指出，海巡軍職同仁的薪資待遇，這次終於做到「同步」提升，感謝總統提升官士兵福利，她擔任海委會主委以來一直爭取海巡同仁「起薪四萬」，這次終於圓夢了，而且總受惠達8089人。她強調，期望有使命的青年朋友加入海巡，一起保護藍色國土。

管碧玲表示，行政院於昨日核定修正國軍志願役勤務加給表，海巡軍職同仁的薪資待遇，這次終於做到「同步」提升，今年4月1日起，基層起薪從41,350元至53,350元不等，海巡起薪四萬以上，終於圓了她的夢想。

管碧玲表示，從她擔任海委會主委以來，一直爭取，期待讓海巡同仁「起薪四萬」，這個理想終於達成了，從附圖可以知道，海巡士官兵調整後的所得，讓海巡真的有感，而且總共受惠達8089人。

▼海巡薪資待遇與國軍「同步」提升。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲，下同）

管碧玲說，海巡守衛海疆、保護人民，從執法到備援，從巡防到救援，從陸域到海域甚至空勤吊掛，365天24小時不分晝夜隨時出勤，總是說海巡是用生命在守護國家安全，因此，現在她也要說，對海巡而言，「加薪是起碼應該做的」。

管碧玲再說，未來，海巡還有一個輪班輪休人員的深夜危勞性勤務津貼，仍需要努力爭取，這部分適用的是海上的警職同仁，他們還會努力；以及海巡的雷操手工作壓力與重要性是重中之重，目前的加給還不如國防部同職務的標準，也還要努力。

管碧玲強調，她要代表海巡同仁感謝賴總統、行政院卓院長，也一定要感謝人事行政總處蘇人事長，過去國軍的福利調整之後，海巡必須另案申請比照，不一定百分之百可以比照，這次是首次採用二合一審查，讓海巡軍職人員與國軍同步受惠，所以，整個方案，在海委會的公文程序完成以後，行政院才能最後定案。

管碧玲提到，大家有沒有看到，從她簽的公文看得出來，這次的調薪事件，有長官加碼的痕跡，真的很謝謝總統，總統加碼的動作，顯示總統對士官兵的體恤，他們備感溫暖！

最後，管碧玲表示，這也讓她可以大聲的跟海巡同仁說「妳/你們值得國家這樣做」，期望有使命的青年朋友加入海巡，跟他們一起保護藍色國土，看到妳/你們，人民就會更安心！