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海巡加薪！管碧玲公布調整結果　起薪4萬以上、8089人受益　

▲▼海委會主委管碧玲陪同行政院長卓榮泰慰勉海洋委員會海巡署金門地區同仁。（圖／行政院提供）

▲海委會主委管碧玲。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德上任後，即指示國防部研議調高軍人待遇，國防部今（21日）正式公布「志願役加給及戰鬥部隊加給調增方案」，自今年4月1日起立即生效。對此，海委會主委管碧玲指出，海巡軍職同仁的薪資待遇，這次終於做到「同步」提升，感謝總統提升官士兵福利，她擔任海委會主委以來一直爭取海巡同仁「起薪四萬」，這次終於圓夢了，而且總受惠達8089人。她強調，期望有使命的青年朋友加入海巡，一起保護藍色國土。

管碧玲表示，行政院於昨日核定修正國軍志願役勤務加給表，海巡軍職同仁的薪資待遇，這次終於做到「同步」提升，今年4月1日起，基層起薪從41,350元至53,350元不等，海巡起薪四萬以上，終於圓了她的夢想。

管碧玲表示，從她擔任海委會主委以來，一直爭取，期待讓海巡同仁「起薪四萬」，這個理想終於達成了，從附圖可以知道，海巡士官兵調整後的所得，讓海巡真的有感，而且總共受惠達8089人。

▼海巡薪資待遇與國軍「同步」提升。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲，下同）

▲▼海巡薪資待遇與國軍「同步」提升。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

管碧玲說，海巡守衛海疆、保護人民，從執法到備援，從巡防到救援，從陸域到海域甚至空勤吊掛，365天24小時不分晝夜隨時出勤，總是說海巡是用生命在守護國家安全，因此，現在她也要說，對海巡而言，「加薪是起碼應該做的」。

管碧玲再說，未來，海巡還有一個輪班輪休人員的深夜危勞性勤務津貼，仍需要努力爭取，這部分適用的是海上的警職同仁，他們還會努力；以及海巡的雷操手工作壓力與重要性是重中之重，目前的加給還不如國防部同職務的標準，也還要努力。

管碧玲強調，她要代表海巡同仁感謝賴總統、行政院卓院長，也一定要感謝人事行政總處蘇人事長，過去國軍的福利調整之後，海巡必須另案申請比照，不一定百分之百可以比照，這次是首次採用二合一審查，讓海巡軍職人員與國軍同步受惠，所以，整個方案，在海委會的公文程序完成以後，行政院才能最後定案。

管碧玲提到，大家有沒有看到，從她簽的公文看得出來，這次的調薪事件，有長官加碼的痕跡，真的很謝謝總統，總統加碼的動作，顯示總統對士官兵的體恤，他們備感溫暖！

最後，管碧玲表示，這也讓她可以大聲的跟海巡同仁說「妳/你們值得國家這樣做」，期望有使命的青年朋友加入海巡，跟他們一起保護藍色國土，看到妳/你們，人民就會更安心！

▲▼海巡薪資待遇與國軍「同步」提升。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

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