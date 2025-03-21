直擊／游智彬闖議場罵綠白立委及駐警　綠營杯葛、陳玉珍1人戰群儒

▲藍綠立委為新黨副秘書長游智彬鬧場而攻上主席台，院長韓國瑜無奈宣布休息。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（21日）立法院會原要處理藍營反廢死、反戒嚴公投，然而又發生意外插曲，穿著桃園市政顧問背心的新黨副秘書長游智彬跑到議場二樓直播，並酸郭昱晴是端茶小妹、麥玉珍台灣國語、王美惠「大塊呆」、林楚茵與他人共享夫婿、得淋病，直播內容不堪入目，更多次槓上現場媒體、警告立院駐衛警「別讓我找到機會修理你」引起綠營不滿，並走上主席台要求立法院長韓國瑜裁處，而韓宣布會徹查後即離開議場，也變相成為綠營杯葛院會，多數藍委離席，僅剩罷免未成案的陳玉珍一人舌戰群儒、護航游智彬。

游智彬一開始待在各電視台轉播處且未配戴任何證件，現場攝影詢問游智彬是誰，為何可以進來記者席？游智彬則反拍該媒體，並嘲諷，「這一定綠的，多管閒事。」而游智彬穿著桃園市政顧問背心，也被議場人員要求脫掉。

隨後游智彬也開始找現場綠委助理，並指控吳思瑤助理穿著委員背心，並要求脫掉，議場人員說不用，游智彬仍持續糾纏，說立委助理比較大，「我要脫他不用脫，我認輸啦！」桃園市府被踐踏，立委助理比較大，隨後也離開院會。

此事引起綠營不滿，也提起權宜問題，要求韓國瑜處理，韓國瑜則宣告，經秘書處查明，游智彬有記者證，至於是什麼媒體、如何申請，立法院會進一步查明。

陳玉珍則幫腔游智彬，稱游智彬是助理。並與現場綠委互罵賣國賊，吵得不可開交，藍綠在場立委也都離開座位到議場前方對峙；此時民進黨團總召柯建銘也一拐一拐走上主席台遞案，還拿起一旁議事錘敲。藍委王鴻薇此時一個箭步上前要拉開柯建銘，又與一旁綠委拉扯。

議場一片混亂，藍營大喊「柯建銘，想篡位」，綠營則高喊「大罷免，大成功」，最後韓國瑜只能宣布休息。下午院會再開，輪到黃捷發言時，詢問韓國瑜是否先處理游智彬一事，韓則再次宣告經秘書處查明，游智彬有記者證，至於是什麼媒體、如何申請，立法院會進一步查明。

綠委不滿調查結果持續抗議，韓國瑜宣布休息即離開，吳思瑤在主席台上表示，韓國瑜應該說明游智彬申請的是哪一家媒體、哪一天申請、有通過採訪申請嗎？陳玉珍說是她助理，但經查並未登記立法院助理，他到底用什麼身分進到立法院，游智彬不只干擾議事，還透過直播公然詆毀在場立委，用歧視性言語污辱女性立委，甚至污辱民眾黨麥玉珍委員跟在場官員。

吳思瑤指出，游智彬違反「立法院採訪規則」，甚至還有可能是假記者，身分要查、違法行徑要處理，不可以輕輕放下，是陳玉珍說謊還是韓國瑜說謊？游智彬到底是某某頻道直播主還是某某新聞記者？在場媒體記者，即便再資深都要配戴記者證、依循採訪規範，不能辱罵媒體同仁、立委助理、詆毀不分黨派立委。

而現場大部分藍委也離開議場，僅剩陳玉珍一人舌戰群儒。對於綠委質疑游智彬身分，陳玉珍回應，難道她不能聘用記者擔任助理嗎？「我沒有給他（游智彬）助理證！」、「誰說助理一定要給薪水？他很熱心來當我的志工，不可以嗎？」、「我現在就可以馬上聘請他當我的助理！」