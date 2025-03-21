　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／游智彬闖議場罵綠白立委及駐警　綠營杯葛、陳玉珍1人戰群儒

▲▼立法院院會 民進黨繼續以游智彬在議場直播情事 杯葛院會議事進行 並佔領主席台 韓國瑜無奈宣布休息。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍綠立委為新黨副秘書長游智彬鬧場而攻上主席台，院長韓國瑜無奈宣布休息。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（21日）立法院會原要處理藍營反廢死、反戒嚴公投，然而又發生意外插曲，穿著桃園市政顧問背心的新黨副秘書長游智彬跑到議場二樓直播，並酸郭昱晴是端茶小妹、麥玉珍台灣國語、王美惠「大塊呆」、林楚茵與他人共享夫婿、得淋病，直播內容不堪入目，更多次槓上現場媒體、警告立院駐衛警「別讓我找到機會修理你」引起綠營不滿，並走上主席台要求立法院長韓國瑜裁處，而韓宣布會徹查後即離開議場，也變相成為綠營杯葛院會，多數藍委離席，僅剩罷免未成案的陳玉珍一人舌戰群儒、護航游智彬。

游智彬一開始待在各電視台轉播處且未配戴任何證件，現場攝影詢問游智彬是誰，為何可以進來記者席？游智彬則反拍該媒體，並嘲諷，「這一定綠的，多管閒事。」而游智彬穿著桃園市政顧問背心，也被議場人員要求脫掉。

隨後游智彬也開始找現場綠委助理，並指控吳思瑤助理穿著委員背心，並要求脫掉，議場人員說不用，游智彬仍持續糾纏，說立委助理比較大，「我要脫他不用脫，我認輸啦！」桃園市府被踐踏，立委助理比較大，隨後也離開院會。

此事引起綠營不滿，也提起權宜問題，要求韓國瑜處理，韓國瑜則宣告，經秘書處查明，游智彬有記者證，至於是什麼媒體、如何申請，立法院會進一步查明。

陳玉珍則幫腔游智彬，稱游智彬是助理。並與現場綠委互罵賣國賊，吵得不可開交，藍綠在場立委也都離開座位到議場前方對峙；此時民進黨團總召柯建銘也一拐一拐走上主席台遞案，還拿起一旁議事錘敲。藍委王鴻薇此時一個箭步上前要拉開柯建銘，又與一旁綠委拉扯。

議場一片混亂，藍營大喊「柯建銘，想篡位」，綠營則高喊「大罷免，大成功」，最後韓國瑜只能宣布休息。下午院會再開，輪到黃捷發言時，詢問韓國瑜是否先處理游智彬一事，韓則再次宣告經秘書處查明，游智彬有記者證，至於是什麼媒體、如何申請，立法院會進一步查明。

綠委不滿調查結果持續抗議，韓國瑜宣布休息即離開，吳思瑤在主席台上表示，韓國瑜應該說明游智彬申請的是哪一家媒體、哪一天申請、有通過採訪申請嗎？陳玉珍說是她助理，但經查並未登記立法院助理，他到底用什麼身分進到立法院，游智彬不只干擾議事，還透過直播公然詆毀在場立委，用歧視性言語污辱女性立委，甚至污辱民眾黨麥玉珍委員跟在場官員。

吳思瑤指出，游智彬違反「立法院採訪規則」，甚至還有可能是假記者，身分要查、違法行徑要處理，不可以輕輕放下，是陳玉珍說謊還是韓國瑜說謊？游智彬到底是某某頻道直播主還是某某新聞記者？在場媒體記者，即便再資深都要配戴記者證、依循採訪規範，不能辱罵媒體同仁、立委助理、詆毀不分黨派立委。

而現場大部分藍委也離開議場，僅剩陳玉珍一人舌戰群儒。對於綠委質疑游智彬身分，陳玉珍回應，難道她不能聘用記者擔任助理嗎？「我沒有給他（游智彬）助理證！」、「誰說助理一定要給薪水？他很熱心來當我的志工，不可以嗎？」、「我現在就可以馬上聘請他當我的助理！」

▲▼民進黨團立委佔領主席台 杯葛廢死公投案 陳玉珍ㄧ人單獨對嗆民進黨立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨團立委佔領主席台 杯葛廢死公投案 陳玉珍ㄧ人單獨對嗆民進黨立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 民進黨繼續以游智彬在議場直播情事 杯葛院會議事進行 並佔領主席台 韓國瑜無奈宣布休息。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
616 2 8203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／男遭1刀斃命！兄弟點3支菸五體投地悲吼　想討公道被拉住
快訊／台南規模4.4地震　最大震度4級
快訊／16:29發生有感地震　震度估3級以上
S媽與汪小菲對話截圖　大S遺願也曝光
Yuki到底是誰？身分證、履歷、證照曝光全是假
比特犬Lucky兩度咬人　飼主20萬元繳了
美女醫幫家寧擬「解釋聲明」！全場讚爆寫超好：這我買單
陳偉殷親吐未回中職原因　揭選秀、旅外傑出條款顧慮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／還有加碼！顧立雄曝國軍加薪第二波　3類弟兄受惠

譴責民進黨癱瘓議事、鎖門擋韓國瑜　國民黨團：讓卓榮泰罰坐開心嗎

海巡加薪！管碧玲公布調整結果　起薪4萬以上、8089人受益　

直擊／游智彬闖議場罵綠白立委及駐警　綠營杯葛、陳玉珍1人戰群儒

比特犬Lucky兩度咬傷人　動保處已收到飼主20萬罰鍰

覆議未果！114年度總預算、財劃法修正案　總統今壓線公布

游智彬大鬧立院狂酸綠白委「卻無助理證」　陳玉珍護航：我現在聘他

大法官被提名人出爐　國民黨團：嚴謹審查

日媒指蔡英文去年訪日遭拒　蔡英文辦公室：未有相關行程安排

總統提名檢察官蔡秋明任司法院長　民眾黨團轟：檢調治國昭然若揭

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

【早餐店驚現獅子！】認真一看發現是狗XD

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

《橫豎》直播狠嗆金秀賢：公開菊花了嗎　金賽綸媽信件曝光...「女兒的聲音一直在」

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

快訊／還有加碼！顧立雄曝國軍加薪第二波　3類弟兄受惠

譴責民進黨癱瘓議事、鎖門擋韓國瑜　國民黨團：讓卓榮泰罰坐開心嗎

海巡加薪！管碧玲公布調整結果　起薪4萬以上、8089人受益　

直擊／游智彬闖議場罵綠白立委及駐警　綠營杯葛、陳玉珍1人戰群儒

比特犬Lucky兩度咬傷人　動保處已收到飼主20萬罰鍰

覆議未果！114年度總預算、財劃法修正案　總統今壓線公布

游智彬大鬧立院狂酸綠白委「卻無助理證」　陳玉珍護航：我現在聘他

大法官被提名人出爐　國民黨團：嚴謹審查

日媒指蔡英文去年訪日遭拒　蔡英文辦公室：未有相關行程安排

總統提名檢察官蔡秋明任司法院長　民眾黨團轟：檢調治國昭然若揭

快訊／還有加碼！顧立雄曝國軍加薪第二波　3類弟兄受惠

滿足南科在地就學需求！黃偉哲視察蓮潭國中小二期校舍工程

勇士危機？柯瑞重摔恐缺陣　巴特勒：沒他就得打出更完美的比賽

私中招考「錄取率比台大還低」！家長曝砸錢「不是為了成績」

會不會睡在「房東附的床墊上？」　過來人有解：睡得很安穩

快訊／6縣市低溫特報！入夜下探10度

譴責民進黨癱瘓議事、鎖門擋韓國瑜　國民黨團：讓卓榮泰罰坐開心嗎

獨／男遭1刀斃命！兄弟點3支菸五體投地悲吼　想討公道被拉住

快訊／16:29台南規模4.4地震　8縣市有感「最大震度4級」

從攻擊男童到撒嬌巨嬰！比特犬索爾萌翻肚討抱、愛蓋被　認養人曝改造關鍵

京華城案柯文哲首度開庭！　黃國昌：終於攤在陽光下

政治熱門新聞

快訊／國軍加薪方案出爐「最高加1.2萬」　4月1日起立即生效

柯文哲崩潰控檢威脅！邱毅看到哭了

14國人持有中國身份證遭廢止戶籍　內政部：若要回復有難度

柯文哲怒吼檢察官不要臉　律師曝「恐再多一罪」：已自知無力改變

注意！北市府發布「溫差危險等級預警」　提醒3類人留意身體狀況

柯下令「橘子」出國？律師曝她曾返台

黃安有對岸身分證？陸委會：理解大家「希望他有」

柯建銘親吐「這屆做完告老還鄉、寫回憶錄」　再爆跟賴清德講了這句話

IDF掛空射型雄三飛彈升空　專家：射程被大延伸、對共艦重大威脅

驗車遭要求摸防燙裝置　他批刻意刁難

陸配亞亞「鼓吹武統影片」曝光！

亞亞喊冤「從沒主張武力統一」　親上火線還原「移民署約談過程」

未要求擺攤連署要申請集遊法　卓榮泰：若北市警方不理解會再指示一次

「除弊雙俠」獲提名司法院正副院長

更多熱門

相關新聞

海巡加薪！管碧玲公布調整結果　起薪4萬以上、8089人受益　

海巡加薪！管碧玲公布調整結果　起薪4萬以上、8089人受益　

總統賴清德上任後，即指示國防部研議調高軍人待遇，國防部今（21日）正式公布「志願役加給及戰鬥部隊加給調增方案」，自今年4月1日起立即生效。對此，海委會主委管碧玲指出，海巡軍職同仁的薪資待遇，這次終於做到「同步」提升，感謝總統提升官士兵福利，她擔任海委會主委以來一直爭取海巡同仁「起薪四萬」，這次終於圓夢了，而且總受惠達8089人。她強調，期望有使命的青年朋友加入海巡，一起保護藍色國土。

網友：帶斃命東西宣講　國民黨高雄市黨部報案

網友：帶斃命東西宣講　國民黨高雄市黨部報案

游智彬大鬧立院狂酸綠白委「卻無助理證」　陳玉珍護航：我現在聘他

游智彬大鬧立院狂酸綠白委「卻無助理證」　陳玉珍護航：我現在聘他

總統提名檢察官蔡秋明任司法院長　民眾黨團轟：檢調治國昭然若揭

總統提名檢察官蔡秋明任司法院長　民眾黨團轟：檢調治國昭然若揭

「剴剴案」掀死刑存廢論戰　朱立倫：民進黨一向主張廢死

「剴剴案」掀死刑存廢論戰　朱立倫：民進黨一向主張廢死

關鍵字：

立法院大罷免民進黨國民黨陳玉珍游智彬吳思瑤

讀者迴響

熱門新聞

家寧公開立場「財務尚未得到完整數據」

金髮Yuki親上火線「孕吐了」！全程用注音鍵盤打字

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

首位2億男　統一10年綁定陳傑憲

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

台塑仁武廠爆炸！1員工「碎無全屍」

Andy「收700萬↑抖內」被嗆

周杰倫遭好友開嗆：X的！　私訊內容流出

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師發聲了

蔡康永：大S消失，小S的一部分也消失

打落全額交割股　台揚苦吞5根跌停板

「可不可」4/7起下架8款飲品

樓上水管破裂「害天花板毀了」！法院判賠金額曝

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD疑發聲了

家寧道歉網抱怨　Joeman教1招：賺爛了

更多

最夯影音

更多

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面