社會 社會焦點 保障人權

阿兵哥當人頭戶「4天騙走605萬」　下場要關半年

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）在2024年10月間為現役軍人，卻因為缺錢花用，竟將網路銀行的帳戶、密碼交給詐騙集團使用，導致7名受害者被騙錢，共計損失605萬元，他自己也因此挨告。高雄地院法官審理之後，依法判處阿哲有期徒刑6個月，併科罰金10萬元，前者得易科罰金18萬元，後者得易服勞役100日。

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲阿哲將銀行帳戶資料交給詐團使用，因而觸法挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，軍中已有宣導不可擅自將金融帳戶資訊提供給陌生人，阿哲明明知道這樣做是不對的，仍在2024年10月間透過通訊軟體LINE，將自己的虛擬資產服務資料、網銀帳密提供給詐團使用。

詐團成員取得阿哲的帳戶資料後，隨即利用投資股票獲利、精品代購等話術，誘導7名受害者匯款，並在款項匯入帳號後，立刻轉匯出去，短短4天就得手605萬元。後來7名受害者發現異狀，急忙報警，警方很快便循線找上提供帳戶的阿哲。

高雄地院法官認為，阿哲犯案時仍為現役軍人，到案後也十分配合調查並坦承犯行，加上目前尚無證據可以證明他在此案中有獲利，最終依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處他有期徒刑6個月，併科罰金10萬元，前者得易科罰金18萬元，後者得易服勞役100日，全案仍可上訴。

01/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

主打黃金買賣的知名金業公司「聖石金業」因涉嫌利用投資黃金的方式進行詐騙，引發外界關注。2025年12月初檢警先將董事長邱嬿妤等30人拘提到案。刑事局報請北檢展開第二波拘提行動，自22日截至目前為止，一共拘提11人，名單內包括聖石金業公關長、各處處長、高階營業主管等，至於詳細案情仍有待進一步調查釐清。

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

