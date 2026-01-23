阿兵哥當人頭戶「4天騙走605萬」　下場要關半年

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）在2024年10月間為現役軍人，卻因為缺錢花用，竟將網路銀行的帳戶、密碼交給詐騙集團使用，導致7名受害者被騙錢，共計損失605萬元，他自己也因此挨告。高雄地院法官審理之後，依法判處阿哲有期徒刑6個月，併科罰金10萬元，前者得易科罰金18萬元，後者得易服勞役100日。

▲阿哲將銀行帳戶資料交給詐團使用，因而觸法挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，軍中已有宣導不可擅自將金融帳戶資訊提供給陌生人，阿哲明明知道這樣做是不對的，仍在2024年10月間透過通訊軟體LINE，將自己的虛擬資產服務資料、網銀帳密提供給詐團使用。

詐團成員取得阿哲的帳戶資料後，隨即利用投資股票獲利、精品代購等話術，誘導7名受害者匯款，並在款項匯入帳號後，立刻轉匯出去，短短4天就得手605萬元。後來7名受害者發現異狀，急忙報警，警方很快便循線找上提供帳戶的阿哲。

高雄地院法官認為，阿哲犯案時仍為現役軍人，到案後也十分配合調查並坦承犯行，加上目前尚無證據可以證明他在此案中有獲利，最終依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處他有期徒刑6個月，併科罰金10萬元，前者得易科罰金18萬元，後者得易服勞役100日，全案仍可上訴。