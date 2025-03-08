曾到雲云科技面試！他曝「董座、技術長」性格差異：優秀的人

▲原PO透露董事長是個有熱忱的人。（圖／翻攝臉書）



記者施怡妏／綜合報導

寶寶攝影機大廠「雲云科技公司」技術長離職，卻遭到董事長曾志新砍死，隨後董事長企圖自殘，掀起社會討論。有網友提到，曾經接到該公司的面試邀約，見到董座以及技術長本人，董座談論公司發展時，熱忱又投入；技術長則是他見過最「純正」的 CTO，堅持高標準的技術品質，打造穩定可靠的軟硬體。

網友在Threads發文，看到新聞時很震驚，想起2023年曾到該公司面試，見到董座以及技術長，「至今仍對他們印象深刻」。他提到，董座給人熱情、友善的感覺，細細介紹公司各部門的職責、創辦歷程與未來願景，「談論公司發展時的熱忱與投入，讓我完全無法想像，他竟然會涉及這次的事件」。

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▲原PO曾到雲云科技面試。（圖／記者黃彥傑翻攝）



他形容，技術長則是典型的技術領袖，嚴謹、專注，技術氣場極強，專業素養不言而喻，從團隊水準就可以看出來，與只關心商業成長、急於推產品的高管不同，技術長堅持「慢工細活」，重視技術品質，以長遠的視角打造穩定可靠的軟硬體，讓產品能夠用10年，甚至更久。

原PO感嘆，技術長的思維至今仍影響他在軟體工程上的堅持，「發自內心地感謝他，也慶幸曾遇見如此優秀的人」。

Dcard上也有網友分享，「之前面過軟體工程師，感覺裡面風氣不錯，因為面試過程滿chill，不會有那種老鳥想電你或顯擺的感覺」、「當初拿到這間公司的offer，但沒有去，面試我的是CEO Brian，當時覺得這間公司感覺文化很美式蠻嚮往」。

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