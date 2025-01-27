科技公司砸重金送人才出國受訓　工程師提前離職挨告了！

▲北市內湖某家科技公司花錢培訓黃姓工程師，孰料黃男受訓後不到一年即離職。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖某科技公司為培訓技術人員，陸續2次派遣黃姓工程師至國外參與高精密數位印刷機HP Indigo的原廠專業訓練，並與黃男簽訂留職服務承諾書，約定最低服務年限3年。然而，黃男於受訓後不到1年即離職，公司因此向法院提告，請求返還培訓費用。士林地院判黃男應賠償公司41萬5322元。

該科技公司表示，黃男於2023年第二次赴新加坡參加HP Indigo的專業訓練課程，公司支出了訓練費用、美金匯款、機票及住宿等相關費用共計52萬8812元。雙方依承諾書約定，黃男需於公司服務3年，若未滿服務年限即離職，應返還公司支出的訓練費用。然而，黃男於2024年2月自行離職，僅服務235天，明顯違反約定。

公司認為，總培訓費用為52萬8812元，根據承諾書規定，黃姓工程師需於公司服務 3年（1,095天），但實際僅服務 235天，未完成服務天數為860天。公司依比例計算賠償金額，將總培訓費用除以最低服務天數，再乘以未完成天數，得出41萬5322元的賠償金公式。

黃男辯稱，所簽署的承諾書未勾選相關條款，且公司提供的訓練費用單據非正式憑證，並質疑其真實性。然而，法院調查後發現，黃男確實簽署承諾書並赴新加坡受訓，且公司提供的機票、住宿及課程發票明細，與相關費用支出一致，可信度充分。

法官認為，儘管承諾書未勾選特定條款，其內容仍符合約定，且不影響效力。此外，科技公司經營高精密印刷服務業，需投入高額成本培訓技術人員，透過承諾書約定最低服務年限，目的是防範受訓人員任意離職損害公司利益。此安排符合經營治理原則，相關賠償約定合理，並未違反《勞動基準法》。

士院依黃男未完成服務期間的比例計算，判決黃男應賠償41萬5,322元培訓費用，並指出公司相關約定具有必要性與正當性，依法應予支持。