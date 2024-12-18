醒吾男大生「你騷擾我姐！」怒砍文大生　驚悚畫面全被拍　校方說明

記者黃宥寧、閔文昱／台北報導

北市士林區華岡路55號文化大學內，今（18日）下午5時24分，驚爆2名19歲男大學生持刀衝突事件，畫面也被一旁民眾拍下。警方接獲報案後迅速趕往現場，發現2人手部受傷，意識清醒，隨後緊急送往新光醫院治療。

根據畫面，一名身穿黑色外套的男子手持利器，一路往另一名頭戴安全帽的男子靠近，2人之間雖擋著一名黑衣男子，不過外套男一把將黑衣男推倒後，隨即往安全帽男身上砍去，所幸安全帽男及時往後跳，才沒釀成致命傷害，畫面相當驚悚。

▲文化大學爆發砍人事件。（圖／民眾提供）

初步了解，醒吾科大卓姓男學生因不滿「姐姐被騷擾」，持刀衝到文化大學大孝館找文大劉姓同學，劉男稱對方口中的「姐姐」是自己女友，卓男一聽隨即砍向劉男，雙方都因此受傷，所幸意識清醒後送往新光醫院治療。

目前2名19歲男學生均左手遭切割傷，傷勢集中於手部表層，無大面積深層傷口，送往新光醫院救治，意識清醒，情況穩定。至於確切案情，仍待警方進一步調查釐清。

▲北市文化大學內2名19歲男學生持刀衝突，造成2人受傷緊急送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

對此，文化大學回應，本起事件是本校同學「被砍」，並非互砍，2名同學並不是很熟，但有共同朋友，因為在社群網路上有言語衝突，卓姓他校同學才疑似持菜刀到本校找劉男。事發時兩人動作、講話音量都很大，第一時間已有人通報教官，警衛及路過同學也有上前制止對方，目前已通知同學家長。