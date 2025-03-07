快訊／雲云科技公司技術長要離職　慘遭董事長曾志新砍頸身亡

▲雲云科技公司董座持刀砍殺技術長，技術長搶命不治。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市信義區一棟大樓內的雲云科技公司，在7日下午傳出公司負責人與技術長發生爭執，導致負責人拿出預藏的水果刀朝技術長後頸猛刺2刀，雲云科技公司技術長當場倒地沒有呼吸心跳，負責人則持刀企圖輕生，但卻被其他員工阻止，並通知警消將2人送往醫院救治，技術長送醫搶命後仍不治。

警方調查，雲云科技公司為52歲負責人曾志新，找來51歲的梁姓男子當技術長，但是因為梁姓技術長在6日發文要離職，且在公司群組表達諸多不滿，所以曾志新與梁相約在7日下午談判離職事宜，現場還有人資部門員工在場。

但是相談20分鐘後，曾卻走到梁的後面，拿出預藏的水果刀朝梁後頸猛刺2刀，導致梁當場倒地沒有呼吸心跳，曾則是企圖持刀自殘，朝脖子猛砍1刀，當場被人資部門同事奪刀制止。

梁姓技術長目前送往醫院救治，但是經過搶救後仍宣告不治，目前也將等曾姓負責人病情穩定後才能釐清真正行兇動機。

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