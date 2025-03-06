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出國訂房「會選有附早餐嗎」　大票人曝3狀況：一定到外面買

▲▼阿嬤為了用飯店優惠謊報孫女年齡，被女孩一句話打臉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO猶豫是否要訂早餐。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

出國訂飯店會選擇「附早餐」的方案嗎？一名網友好奇發問，結果掀起大票討論，有人認為「價差沒有很大的話會訂」、「在國外飯店悠哉吃早餐才是度假阿」、「日本的會看評價，吃完早餐再走行程比較舒爽」；或是依據住宿地點來衡量，「看地點，日本市區在路邊吃比較好」。

一名網友在PTT發起旅遊話題，大家出國訂飯店時，是否會選擇附早餐的飯店呢？

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文章曝光後，網友先以歐美國家來討論，「歐美我覺得不用，不期不待不受傷害」、「美國千萬不要」、「美國我幾乎每天吃飯店早餐，不貴品質也都很ok啊！而且每間都提供咖啡杯外帶超讚」、「歐洲會訂，大多沒什麼早餐店」。

日韓部分的話，網友則認為，「日本的可以訂吧，好吃欸」、「日韓要啊，不然都出國了還超商早餐嗎」、「日本的會看評價，吃完早餐再走行程比較舒爽」、「看地點，日本市區在路邊吃比較好」、「在國外飯店悠哉吃早餐才是度假阿」、「日本我一定到外面買」。

總結來說，多數人會以價格、行程、附近是否有美食商圈等3狀況來做衡量，「看你要睡到幾點以及附近有沒有其他選擇」、「附近很多美食就不需要」、「價差沒有很大的話會訂，感覺吃得比較健康」、「不趕行程的話，我通常建議去外面吃啦」、「在京都有住過住友集團的飯店，一泊二食，附日式澡堂，是真的不錯」、「最多只會想吃一天，其他天會想吃外面的餐廳」。

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