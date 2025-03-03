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南台灣首例！高市府輔導洲際酒店減碳7成　成「全台最低碳飯店」

▲▼南台灣首例！高市府輔導洲際酒店減碳7成　成「全台最低碳飯店」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄洲際酒店以天然竹楠環保瓶取代瓶裝水，減少廢棄物。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄亞灣區國際品牌飯店陸續進駐，已成為飯店一級戰區，高市府環保局規劃於亞灣區建構「低碳服務鏈」，選定洲際酒店作為標的，輔導業者計算碳排放量，於2月成功取得環境部「碳足跡標籤」。不僅是南台灣首例，每房每天碳排放量21公斤更是其他飯店1/5，可說是最低碳飯店，作為高雄推動綠色經濟的堅實基礎。

高市環保局張瑞琿局長表示，一間企業、組織的碳排放通常包含範疇一(燃料燃燒直接排放)、範疇二(電力間接排放)，近年隨著國際淨零意識抬頭，企業對於範疇三的排放也越來越重視，其中，員工商務旅行的排放就是重要一環。

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▲▼南台灣首例！高市府輔導洲際酒店減碳7成　成「全台最低碳飯店」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲洲際酒店碳足跡21kg CO2e/「每房－每天」，全台最低。（圖／記者賴文萱翻攝）

正因如此，環保局特別輔導洲際酒店進行碳足跡計算，盤點用水、用電、備品、廢棄物等等階段碳排，最終計算出，豪華經典房(10坪)每天碳排放量為21公斤，相較於其他飯店落在60~95公斤，洲際酒店碳足跡約減少7成。

▲▼南台灣首例！高市府輔導洲際酒店減碳7成　成「全台最低碳飯店」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲飯店減少一次性備品。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局進一步分析，各項碳排放量，以服務階段所占87%比例最高，其次為原料取得占7%與廢棄階段占6%，由於洲際酒店採行光電、溫度智慧調節管理系統，降低能源消耗；洗浴用品採天然成分與可循環再利用包裝、不提供一次性備品、天然楠竹水瓶等，減少原料使用及廢棄物產生，都是碳足跡較低的原因之一。

▲▼南台灣首例！高市府輔導洲際酒店減碳7成　成「全台最低碳飯店」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高市府輔導洲際酒店減碳7成，成「全台最低碳飯店」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼南台灣首例！高市府輔導洲際酒店減碳7成　成「全台最低碳飯店」。（圖／記者賴文萱翻攝）

除了此次碳足跡計算，環保局也輔導酒店取得金級環保旅館標章，以及館內綠色餐廳認證等，結合亞灣區周邊16家綠色商店、2家環保標章旅館、14家環保餐廳，搭配輕軌、淨零學院、高雄展覽館、駁二特區，從飲食、旅宿、交通、展覽等多方著手，全方位打造「低碳服務鏈」。

張瑞琿強調，減碳是全民行動，必須從生活中落實行為改變，選擇具有碳足跡標籤、環保標章的服務業者是第一步，進一步選擇較為低碳的商品、服務更能驅動業者落實減碳行動，期望此次碳足跡輔導能夠起到拋磚引玉的效果，帶動旅宿業者一同響應。

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