國旅房價去年略降1.1%「平均2960元」　民宿也便宜4.15%

▲國旅房價下跌。（示意資料圖／樂天旅遊提供）

記者李姿慧／台北報導

疫後國旅回溫，觀光署統計，去年住宿有7,879.6萬人次，恢復至疫情前水準，觀光署也公布旅館業最新平均房價2,960元，較112年下降1.17%，民宿房價也下跌4.15%，觀光署表示，旅宿業漲幅已有趨緩趨勢。

國內旅宿業住房成長，觀光署統計，113年旅宿業整體住客人次為7,879.6萬人次，相較112年之7,983.3萬人次，及108年之7,987.4萬人次，整體住客人次已恢復至疫前水準。其中本國籍旅客部分，113年為5,986.8萬人次，超越疫情前108年的5,158.2萬人次，成長16.06%，與112年相比則為減少396.7萬人次，下降6.21%；外國籍旅客部分，113年為1,892.8萬人次，相較於112年為1,599.8萬人次。

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此外，觀光署統計也顯示旅宿業挺過地震風災衝擊，根據台灣旅宿網統計，113年共計1萬5,573家旅宿業，較112年1萬4,901家，增加672家，其中為民宿增加683家，旅館業則略為減少11家。較疫情前的1萬2,768家，增加2,805家，成長22%；房間數則由108年的23萬4994間，於113年達25萬575間，增加1萬5,581間，成長6.6%，其中民宿增加2,879家、1萬2,782個房間數。

房價方面，觀光署表示，113年旅館業平均房價為2,960元，較112年2,995元，減少35元，下降1.17%；民宿為2,405元，較112年2,509元，減少104元，下降4.15%，顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。

其中以旅館業平均房價分布來看，其中有79%約2,700家低於平均房價、21%、726家高於平均房價，觀光署表示，我國旅館市場持續呈分眾化趨勢。依季度統計，旅宿業最高平均房價皆為第1季，旅館業為3,048元、民宿為2,507元。

旅館業客房住用率部分，113年為50.44%，較112年50.86%，減少0.42個百分點，下降0.83%；民宿為24.67%，較112年26.62%，略減少1.95個百分點，下降7.33%。營收表現方面，113年旅宿業總營業收入為1,788.27億元，較112年1,779.87億元，增加8.4億元，成長0.47%，營收呈小幅成長趨勢，較108年為1,563.37億元，營收增加224.9億元，成長14.39%。