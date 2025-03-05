月薪20萬！極省老公「要老婆看片學1技能」　全場驚：真愛家

▲老公月薪20萬，但是超級省。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

極省老公！一名人妻笑稱，老公月薪20萬卻不愛花錢，若沒有幫買新衣服、新鞋子，老公穿到爛也無所謂，而三餐也是由她準備，薪水9成也上繳給原PO保管。如今老公省錢省出新高度，要原PO上網學剪髮，因為外面的理髮店實在太貴了。文章引發大票網友驚呼，「根本是撿到寶然後來炫耀！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，老公月薪近20萬，儘管高薪卻節儉到極致，三餐都由原PO準備，早晚在家吃，午餐則是帶便當，而衣服、褲子、襪子鞋子到內褲等，若原PO沒有買新的，老公穿到爛、破洞也沒差。

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原PO也提到，老公一年只帶全家出國一次，如今這位極省隊友又有了新想法，要求原PO上網看YouTube學剪頭髮，因為去理髮店修剪實在太貴了，讓原PO傻眼不已。

底下網友紛紛羨煞直呼，「感覺他應該也不在乎髮型吧，他都把錢花在家庭上很好啊」、「你根本是撿到寶然後來炫耀」、「還能帶你們出國玩，這很好欸，跟著他不吃苦、不用擔心沒錢花，要珍惜」、「你要釋出嗎？很多人在排隊」、「我覺得他不是節儉，只是懶而已」、「對妻小不摳就好」、「真愛家無誤」、「我家也有一個，很會賺錢不會花錢」、「這樣很快就又囤一間房了」。

也有人好奇反問，「你的老公是金牛座、處女座、摩羯座嗎」、「他該不會薪水全都上交給你吧」、「重點是他對妻兒是否如此？」原PO則回應，老公是摩羯座，薪水9成都上繳給她，且不會對家人吝嗇，「我和兒子花錢他不限制，但是不能叫他和我一起去逛街，這樣就會吵架！」

其他網友則分享，「從疫情開始，我就開始幫先生剪頭髮，最近還去上課考證照，莫名又發展一項技能，外面剪頭髮真的越來越貴」、「那去買一支電動理髮器就好了啊，看要幾分頭都可以，我媽都這樣幫我爸剪頭髮的，真的省錢」。