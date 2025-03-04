陸人大坦言「經濟面臨挑戰」　穩外需困難、內需也不足

▲大陸經濟不論內外，都面臨挑戰。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸全國人大將於5日召開會議，大會發言人婁勤儉4日在發布記者會上坦言，大陸經濟運行仍面臨不少困難與挑戰，穩定外需面臨的困難加大，國內需求也不足。而對於經濟放緩會否影響軍費支出，婁勤儉強調，大陸國防費佔GDP比重多年維持在1.5%內，低於世界平均水平。

婁勤儉提到，不可否認，當前外部環境帶來的不利影響加深，經濟運行仍面臨不少困難和挑戰。從國際看，世界經濟政治不確定性上升，穩定外需面臨的困難挑戰加大；從國內看，國內需求不足，部分企業生產經營困難。

婁勤儉指出，但更要看到，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，比如先前的「三中全會」提出進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放的措施，「中央經濟工作會議」也明確了九個方面重點任務，這一系列舉措激發和增強了經濟活力。

婁勤儉說，「中國擁有超大規模市場和完整的產業體系，是全球唯一擁有聯合國產業分類中全部工藝門類的國家，有需求升級、結構升級、動能升級的廣闊增量空間，既為經濟發展提供有力支撐，也為應對各種風險挑戰提供了足夠的回旋餘地。」

婁勤儉提到，「中國正處在增長動能轉換的關鍵時期，新動能茁壯成長，為拓展新空間，開創新機遇，增添了更多可能。」

▼人大發言人婁勤儉。（圖／記者任以芳攝）



婁勤儉強調，中國經濟從來都是在風雨洗禮中成長，在歷經考驗中壯大，「我們對中國經濟的前景充滿信心。全國人大及其常委會將貫徹落實黨中央決策部署，繼續通過立法、監督等方面工作為推動高質量發展，推進高水平對外開放提供法治保障。」

對於經濟放緩會否影響大陸的軍費支出，婁勤儉說，中國國防費從2016年起，連續9年保持個位數增長，國防費佔國內生產總值的比重，多年維持在1.5%以內，低於世界平均水平。

婁勤儉強調，和平是需要實力來守護的，一個擁有強大國防的中國，才能更好捍衛國家主權與安全、發展利益，更好履行好大國國際責任義務，維護世界和平穩定。

婁勤儉還說，「和平共處五項原則」不僅是中國獨立自主和平外交政策的基石，也成為了開放包容、普遍實用的國際關係基本準則，中國願同國際一道，繼續弘揚「和平共處五項原則」，為維護世界和平作出更大貢獻。