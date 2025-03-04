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大陸 大陸焦點 特派現場

人大會議前夕被美加徵10%關稅　陸發言人：絕不接受施壓威脅

▲▼大陸全國人大新聞發布會,記者會。（圖／翻攝新華社）

▲人大會議發言人婁勤儉。（圖／翻攝新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸全國人大會議召開的前夕，美國再對大陸加徵10%關稅。對此，大陸人大會議發言人婁勤儉在4日的新聞發布會上表示，中方願同美方通過對話協商，解決各自關切的問題，但絕不接受施壓和威脅，將堅決維護好國家主權安全、發展利益。

婁勤儉提到，中美兩國都在追逐各自的夢想，都致力於讓人民過上更美好的生活，中美經貿關係的本質是互利共贏，建交46年來，中美貿易額增長了200多倍，不僅為各自人民帶來實在利益，也有利促進了全球經濟發展。

▼川普再出招，對中國大陸加徵關稅。（圖／路透社）

▲▼川普在白宮舉行首次內閣會議，馬斯克身穿科技支援上衣出席。（圖／路透）

婁勤儉指出，國與國之間的貿易，理應遵守世界貿易組織規則，貿易爭端理應在世貿組織框架內解決，美方單邊加徵關稅做法，違反世貿組織規則，干擾全球產業鏈、供應鏈安全穩定，「希望美方與中方相向而行，通過平等磋商，找到解決問題的辦法，中方也願圖世界各國加強合作，共同維護來之不易的多邊貿易體制，反對單邊主義、保護主義，攜手推動普惠包容的經濟全球化。」

婁勤儉說，一個穩定健康可持續發展的中美關係，符合兩國利益和國際社會期待，「作為兩個國情不同的大國，中美難免會有分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益與重大關切，找到妥善解決問題的辦法。」

婁勤儉強調，中方願意在相互尊重、平等相待、對等互惠的基礎上，同美方通過對話協商，解決各自關切，但絕不接受施壓和威脅，將堅決維護好國家主權安全、發展利益，「希望美方和中方一道，共同落實兩國元首重要共識，回到通過對話協商解決問題的軌道上。」

婁勤儉還說，「全國人大願繼續透過立法機構的交流管道，增進兩國人民的相互了解與友誼，助力中美關係穩健發展。」

▲▼大陸全國人大新聞發布會,記者會。（圖／翻攝新華社）

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