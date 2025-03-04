雷軍兩會提5條建議　優化電動車車牌因「顏色易混淆」

▲大陸看國人大代表雷軍。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國人大代表、小米集團創辦人雷軍今（4）日在大陸全國人大第十四屆三次會議前，向大會提交5份建議，聚焦在AI和新能源汽車（電動車，下同）產業上的發展。其中，對於電動車「綠牌」所衍生的「混淆」困擾和「AI換臉擬聲」出現的資安等問題，提出個人見解和建議。

▲雷軍就AI和電動車發展提出5點建議。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，雷軍提交的5份建議，分別為《關於加快推進自動駕駛量產的建議》、《關於發展智能網聯新能源汽車產業生態的建議》、《關於加快推進人工智能終端產業高質量發展的建議》、《關於優化新能源汽車號牌設計的建議》、《關於加強「AI換臉擬聲」違法侵權重災區治理的建議》。

據了解，小米近五年投入1050億元（人民幣，下同）研發創新，其中，2025年預計達300億元，AI相關研發將佔四分之一。雷軍表示，「小米將堅定不移走科技創新的道路，走高端化發展的道路，將先進的人工智能技術應用到各個終端產品中去，讓廣大消費者能夠體驗科技帶來的美好生活。」

由於AI（人工智能、人工智慧，下同）正處於快速發展的起步階段，業內的產品在功能性能、外在形態、技術先進性等領域差異較大，還存在技術創新瓶頸、產業協同不足等問題，對此，雷軍認為，健全人工智能終端標準體系、強化人工智能終端產業協作及中央和地方部門加大對人工智能終端領域研發與應用專項的支持，是AI發展在政策支持上的解方。

至於在電動車發展上，雷軍認為，綠色的號牌與車體顏色的兼容性較差，不利於產品外觀設計實現更高突破，相關部門可採取號牌樣式研究，廣納民眾意見，此外，號牌智慧化功能可將車輛交通信息卡內建至號牌中，外觀可增加二維碼（QR CODE）查詢功能，方便交通管理和應急事項處置。

在AI迅速發展下，「換臉擬聲」的不當濫用成為違法侵權的重災區。雷軍提到，AI深度合成技術所需素材獲取便利、技術使用門檻低、侵權主體及其手段隱蔽性強，給治理整治帶來較大挑戰。

雷軍建議，在換臉擬聲方面，可探索推出人工智能單行法（專法），提高立法位階及其效力，明確「AI換臉擬聲」應用邊界紅線，完善侵權證據規則，加大對利用人工智能技術實施犯罪行為的刑事處罰力度。

同時，雷軍也建議，業內應強化自律共治，支持平台企業開發識別「深度合成」內容的技術，再加上對大眾進行法制宣傳教育，健全AI發展生態。