陸推動民營經濟促進法　人大：保證公平參與市場競爭

▲大陸全國人大新聞發布會。（圖／翻攝新華社，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸全國兩會今（4）日正式登場，十四屆全國人大三次會議明日開幕，今日12時先舉行新聞發布會。大會發言人表示，民營經濟促進法草案上月第二次進行審議，將盡快推動該法律，並強調將保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭。

大陸十四屆全國人大三次會議大會發言人婁勤儉表示，去年12月，民營經濟促進法草案由大陸國務院提請全國人大常委會初次審議；上個月又進行了再次審議。

婁勤儉指出，草案第一次將堅持「兩個毫不動搖」、促進「兩個健康」寫入法律，把中共中央關於促進民營經濟發展的重大方針、政策舉措上升為法律規範，對於保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護等具有重大而深遠的意義。

婁勤儉強調，下一步將根據人大常委會繼續審議情況和各方面的意見建議，認真做好草案修改完善工作，推動法律盡快出台。

至於本次人大會議議程，3月5日上午開幕，3月11日下午閉幕，會期7天，共安排3次全體會議，大會議程共有七項。人大代表2929名，目前已有2893名代表向大會報到。

會議期間，將舉行三場記者會，請大陸國務院有關部門分別就外交、經濟、民生等主題回答記者提問。每次全體會議前，將安排「代表通道」介紹履職情況，全體會議後將安排「部長通道」，解讀政策措施。

▼大陸全國人大新聞發布會。