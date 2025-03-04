大讚DeepSeek　陸人大記者會：看到中國在科技上的創新

▲DeepSeek已被視為中國大陸的AI之光。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸全國人大會議將於5日上午召開，大會發言人婁勤儉在4日的發布記者會上大讚DeepSeek在人工智慧（AI）領域取得的成功，並強調中國對人工智慧的重視，「透過DeepSeek這類公司的興起，我們可以看到中國在科技發展上的創新性和包容性。」

會上有記者提問，中國DeepSeek公司在發展人工智慧大模型方面取得前所未有的突破，引起國際社會廣泛關注，很多人對中國人工智慧的發展表示贊成，也有國家擔心自身國家安全受到影響，以及新型科技對經濟穩定發展的影響，發言人對此怎麼看？

婁勤儉提到，DeepSeek公司取得的重大進展代表著一批中國公司在人工智慧領域的崛起，由中青年組成的主創團隊正在挑起中國科技事業進步的大梁，值得點讚。

▼人大記者會。（圖／記者任以芳攝）



婁勤儉指出，DeepSeek公司堅持開放、開源的技術路線，開源共享，推進了人工智慧技術在全球的普遍應用，為世界貢獻了中國智慧，「透過DeepSeek這類公司的興起，我們可以看到中國在科技發展上的創新性和包容性。」

婁勤儉說，人工智慧大幅提升了人類認識世界和改造世界的能力，是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，已必然會對生產關係產生影響，「不可否認，人工智慧技術的發展已伴隨一系列難以預知的風險挑戰，在安全、社會治理、道德倫理等方面帶來眾多新的課題，中國政府高度重視人工智慧技術的發展和風險防範。」

婁勤儉強調，中國依法保護數據隱私和安全，同時反對泛化國家安全概念，反對將經貿科技問題政治化，中方提出《全球人工智慧治理倡議》，推動彌合科技鴻溝，避免科技創新成為富國和富人的遊戲。

婁勤儉還說，中方願同世界各國一道，繼續為推動人工智慧健康發展，促進世界經濟增長，增進各國人民福祉而努力。

▼人大記者會發言人婁勤儉。（圖／記者任以芳攝）

