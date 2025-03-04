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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「蝶后」張雨霏現身人民大會堂　瞇眼燦笑揮手轉身快步離開

記者任以芳－魏有德／北京－台北 連線報導

大陸全國人大代表「蝶后」張雨霏今（4）日以一襲全黑造型出現在人民大會堂外，準備參加十四屆全國人大三次會議預備會議。張雨霏176公分的身高，穿著黑色長大衣和長褲，高挑的身材格外引人注目。面對記者的詢問，張雨霏則是以燦笑回應，還把手放在耳朵旁作勢沒聽清楚，隨後便轉身快步進入人民大會堂。

▲大陸「蝶后」張雨霏以人大代表的身份出席2025全國兩會。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸「蝶后」張雨霏以人大代表的身份出席2025全國兩會。（圖／記者任以芳攝，下同）

由於張雨霏穿著黑色長大衣，進場經過安全人員時，還刻意把大衣衣襟掀開，秀出掛在胸前的「人大代表」紅色證件，隨後便和其餘代表會合，還刻意「裝傻」聽不見媒體的詢問，用燦笑和揮手回應在場守候的媒體。

▲大陸「蝶后」張雨霏以人大代表的身份出席2025全國兩會。（圖／記者任以芳攝）

在人民大會堂內，張雨霏則是以，「不好意思，後面還有很多採訪。」再次回絕記者的詢問。

對於本屆會議的提案方向，張雨霏在本屆「上會」出發前曾表示，作為一名競技體育運動員，本屆更加關注後備人才的培養，「我一直在想，等我退役以後，後輩們是否能接得上，所以更加關注這一方面的內容。」

公開資訊顯示，張雨霏1998年生，江蘇徐州人，現年27歲，共參加三屆奧運，創下2金3銀5銅共10面獎牌的大陸游泳隊紀錄。張雨霏的拿手項目是蝶式，也被外界封為大陸「蝶后」，同時，她也有著濃眉大眼和厚唇的外表，吸引許多粉絲關注。

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