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中國正以聯大2758決議打法律戰　林佳龍：為武力犯台奠定法理基礎

▲▼外交部長林佳龍 立法院外交國防委員會 聯訪 韓國戒嚴相關議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長林佳龍。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

去（2024）年起，歐洲議會在內多個國家的國會通過友台議案，國際社會陸續以以具體行動反對中國利用扭曲「聯大第 2758 號決議」排擠台灣的國際參與。對此，外交部長林佳龍接受網路節目訪問時表示「這是長期努力的成果」，中國正透過聯大第 2758 號決議進行法律戰，為武力犯台奠定法理基礎，因此台灣必須爭取對聯大第 2758 決議的正確解釋，避免被中共壟斷話語權。

為因應中國扭曲「聯大第 2758 號決議」打壓台灣的國際參與空間，去（2024）年包括「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）、澳洲聯邦國會參議院、荷蘭國會眾議院，以及歐洲議會、英國下議院、捷克外委會等，陸續通過友台動議或決議案，反對中國錯誤詮釋聯大第2758號決議。而包括前美國副國務卿坎博（Kurt Campbell）在內，多位美方外交高階官員也公開指陳中國錯誤詮釋聯大第 2758 號決議。

近年來，國際社會對聯大第 2758 號決議文的理解有所演變。林佳龍表示，美國國務院近年來持續闡明其立場，歐洲議會通過的決議案亦強調，聯大第 2758 號決議文僅涉及「中國代表權」，並未提及台灣，更未排除台灣參與國際組織的可能性。林佳龍強調，美國國務院對聯大第 2758 號決議的說明已成為說帖，盼全世界理念相近國家不要因中國的誤導而曲解該決議。

對於今年的WHA（世界衛生大會），是否會因美國強調台灣應「有意義的參與（meaningful participation）」而提升參與 WHO（世界衛生組織）的機會？林佳龍指出，台灣仍面臨來自中國的強大阻力，中國持續扭曲聯大第 2758 號決議文，以擴張「一中原則」的適用範圍，試圖在各國際組織排除台灣參與。

林佳龍說，中國此舉不僅限縮台灣的外交空間，也企圖透過法律戰為武力犯台奠定法理基礎，將台灣「中國內政化」、台灣海峽「中國內海化」。他強調，台灣有必要持續挑戰中國的法律戰，爭取對聯大第 2758 決議的正確解釋，確保國際社會不被中國的錯誤詮釋所誤導。

林佳龍認為，台灣應積極參與新興的國際組織，如他日前出席由國際非政府組織「即刻連線」（Access Now）主辦、在台灣舉辦的「2025 全球數位人權大會」（RightsCon 2025）。林佳龍表示，台灣在網路空間（Cyberspace）的自由不會受到「一中」限制，與中國在數位領域的封閉管控、假訊息和資訊操弄形成強烈對比，因此他認為未來網路空間會是台灣拓展外交的可能性。

此外，林佳龍也提到，隨著 G7、美國、歐洲議會等國際力量就聯大第 2758 號決議文為台發聲，台灣除了爭取加入現有的國際組織，也可以積極促成新的國際組織，進一步深化與理念相近國家的合作。

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