台灣邦交國穩固？　林佳龍點名2國家要特別關注：海地、梵蒂岡

▲外交部長林佳龍。（資料照／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

外交部長林佳龍近日接受網路節目專訪時，談及台灣與邦交國的狀況。他表示，在上任後訪問過8個邦交國，台灣目前的12個邦交國總體情況穩固，但海地與梵蒂岡需要特別關注，海地雖政局動盪，但台灣持續在最困難時刻提供協助，展現深厚的情誼，教廷則因教宗盼與中國互動來往因素，林佳龍也提及教宗近日住院，盼為教宗祈福。

林佳龍表示，過去台灣對外援助多以農耕隊、技術團為主，然而隨著科技發展，台灣在醫療、資通訊（ICT）等領域的優勢已成為邦交國最重要的合作資源。例如，在巴拉圭，台灣協助該國建立醫院資訊系統（Hospital Information System, HIS），目前已涵蓋全國三分之二的醫院，大幅提升醫療效率與服務品質，智慧醫療的合作也讓台灣成為巴拉圭發展不可或缺的夥伴。

林佳龍以巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）為例，他說，貝尼亞感謝台灣的協助，讓巴拉圭政府更有信心發展為「南美的台灣」，貝尼亞在就職典禮上，在眾多拉美國家領袖面前，第一時間提到台灣，並強調台巴是「兄弟之邦」，足見台灣的援助已超越傳統模式，真正融入當地社會。

至於我邦交國情形，林佳龍表示，上任後訪問過8個邦交國，台灣目前的12個邦交國總體情況穩固，但海地與梵蒂岡需要特別關注。海地雖政局動盪，但台灣持續在最困難時刻提供協助，展現深厚的情誼，教廷則因教宗盼與中國互動來往因素，林佳龍也提及教宗近日住院，盼為教宗祈福。

林佳龍進一步闡述「固邦、榮邦、拓邦」的概念。他指出，過去外交工作的目標主要是鞏固邦交（固邦），如今推動「榮邦計畫」，更重要的是讓邦交國與台灣合作後能夠繁榮發展（榮邦）。當邦交國的經濟與社會進步，周邊國家自然會產生興趣，願意與台灣交朋友、建立更緊密的關係。

在「拓邦」方面，林佳龍表示，「我的 KPI 是顧好這 12 個邦交國」，台灣不會為了增加邦交國數量刻意追求，而是以務實態度深化與友好國家的實質關係，例如：捷克、立陶宛等國家即便未與台灣建交，但雙邊合作與互動已經比某些邦交國更加密切。這種策略同樣適用於中東歐、巴爾幹地區以及拉美、非洲等地。

林佳龍指出，中國近年來在全球擴張影響力，讓不少國家陷入「債務危機」或「菁英俘虜」，但當地人民感受不到。但台灣的策略不同，強調以實際幫助當地發展為核心。例如，在非洲，台灣曾協助改善公共衛生與糧食供應，而中國的模式則導致當地再度爆發傳染病與糧食短缺，許多國家因此開始懷念台灣。

最後，林佳龍強調，台灣的經驗已獲得世界認可，無論是民主、半導體、AI 技術或民間力量，「台灣已是世界的台灣」，無論外界如何稱呼，我們代表的就是 2300 萬人民，「勇敢自信、世界同行」。