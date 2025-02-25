加拿大及歐盟宣佈制裁陸企與個人　陸外交部批：反對非法單邊制裁

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

加拿大昨（24）日宣佈對76個向俄羅斯提供軍民兩用物資支持的外國實體和個人實施制裁，其中便包含20餘家來自大陸的企業及個人，此外，歐盟也以陸企向俄羅斯提供地形數據和衛星服務為由，對其實施制裁。對此，大陸外交部發言人林劍表示，「中方明確反對非法單邊制裁的立場是一貫的，中俄企業的正常交往合作也不應受到干擾和影響。」

林劍在回應加拿大相關制裁議題時指出，「中方一貫反對沒有國際法依據，未經聯合國安理會授權的單邊制裁，加方制裁中國實體的做法毫無道理，十分錯誤。中方堅決反對，已就此向加方提出了嚴正交涉。」

林劍強調，中國大陸在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，致力推動危機的政治解決，從不向衝突方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項出口，對無人機的出口管制範圍和措施是全球最嚴的水平。

林劍提到，「與其他國家一樣，中方在平等互利基礎上同俄羅斯開展正常的經貿合作，合情合理，無可指摘。中方敦促加方立即撤銷錯誤決定，我們將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」

至於歐盟對陸企提出的制裁，林劍表示，中方明確反對非法單邊制裁的立場是一貫的，中俄企業的正常交往合作也不應受到干擾和影響，「我們已就此向歐方提出了嚴正交涉，敦促歐方停止在沒有事實依據的情況下，對中方抹黑推責，停止損害中國企業的合法利益。」