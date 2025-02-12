美2軍艦穿越台灣海峽　陸外交部：反對挑釁！台灣問題無航行自由

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

美軍兩艘軍艦2月10日至12日穿行通過台灣海峽，解放軍東部戰區今（12）日立刻釋出在台海周邊演訓畫面。對此，中國大陸外交部發言人郭嘉昆今（12）日舉行例行記者會也指出，「台灣問題」沒有航行自由，此事涉及國家主權問題，「中方堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁威脅中國的主權和安全。」

回答有關美艦船過航台灣海峽的問題時，郭嘉昆表示，中國人民解放軍東部戰區已經作出回應，並且強調，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題不是什麼航行自由的問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。」

郭嘉昆強調，「中方堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁威脅中國的主權和安全。」

解放軍東部戰區今刻意釋出在台海周邊演訓消息，主要劍指美軍兩艘軍艦2月10日至12日穿行通過台灣海峽，大陸解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校今12日凌晨首先證實有此事，美「約翰遜」號驅逐艦、「鮑迪奇」號海洋測量船2月10日至12日過航台灣海峽。

李熹表示，東部戰區組織海空兵力對美艦船過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。「美方行徑傳遞錯誤信號、增加安全風險。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

大陸官媒《央視》也於中午左右公布解放軍東部戰區最新演習畫面，並且強調「元宵節解放軍位於台島周邊實兵演習」，主播旁白指出，從除夕到元宵節，東部戰區一線部隊始終堅守戰位，時刻保持待戰狀態，多次出動海空兵力位台島周邊執行戰備警巡和訓練任務。

實戰演訓刻意釋出解放軍淮北艦向我軍方喊話，一名軍官重複表示，「中國台灣宜陽號，中國海軍淮北艦叫」我方則回應，「我是宜陽艦，請回答。」

接著該名軍官表示，「元宵節是我們兩岸中國人的傳統節日，值此佳節之際，祝你們和你們的家人元宵節快樂。」後面刻意又用台語說，「順風順水攏吉利，團團圓圓無代誌。」