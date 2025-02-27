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南投推住宿式服務機構使用者補助方案　符失能等條件者最高12萬元

▲中榮埔里分院附設護理之家辦理「動物輔助治療」活動。（圖／資料照片，台中榮總埔里分院提供）

▲中榮埔里分院附設護理之家辦理「動物輔助治療」活動。（圖／資料照片，台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

為因應高齡化社會及民眾對長照服務的需求，南投縣政府積極推動「住宿式服務機構使用者補助方案」，協助減輕家庭經濟壓力、提升長照服務的可近性與品質；縣府衛生局提醒，113年度補助方案申請受理至3月3日止，呼籲符合申請資格之民眾於期限內完成申請。

衛生局說明，113年度入住該縣一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構(除安養床外)、身心障礙福利機構、住宿式長照機構、榮譽國民之家(自費失能養護床、自費失智養護床)及兒少安置等機構之住民，經評估符合長照需要等級第4級以上之住民，或113年度之天數計算期間內完全具有效期之身障證明中度(含)以上，每人每年最高可補助12萬元；於111年12月31日(含)前已實際入住機構者，如未經評估，或經評估長照需要等級未達第4級既有住民，每人每年最高補助6萬元。

▲南投縣政府積極推動「住宿式服務機構使用者補助方案」，協助減輕家庭經濟壓力。（圖／南投縣衛生局提供）

▲南投縣政府推動「住宿式服務機構使用者補助方案」，協助減輕家庭經濟壓力。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局指出，住宿式服務機構提供失能者24小時照護，包括生活照顧、醫療服務及心理支持等，適合有中重度失能或特殊照護需求的民眾；「住宿式服務機構使用者補助方案」則針對入住這些機構的失能者，提供經濟援助，讓更多家庭能負擔得起專業的長期照顧，若符合中重度失能、入住實際入住機構天數累計達180天含以上者，最高可補助12萬元，未達180天者，就住滿1/2日曆天之月份，每月給予補助總金額1/12(即5000元或1萬元)。

若民眾已自費入住24小時住宿式機構，尚未取得長照需要等級，可洽詢全國長照服務專線1966，即可轉接至各縣市照管中心，或電洽縣府長期照顧管理中心專線049-2209595；亦可多加利用縣府衛生局長期照顧網路線上申請服務https://www.ntshb.gov.tw/ 便民服務→線上申請→長照服務個案申請或縣府網路e櫃檯https://eservice.nantou.gov.tw/ 。

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