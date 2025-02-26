發錢了！高雄補助公寓大廈「公設修繕費」　今年加碼最高1萬

▲高雄補助公寓大廈「公設修繕費」，協助社區維護老舊公共設施使用安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為協助社區持續維護老舊公共設施的使用安全，提升居住品質，高雄市工務局今年針對每棟大樓「共用部分維護修繕費」加碼補助至最高新台幣1萬元，即日起開跑，受理期限至今年12月1日或經費用完為止。

近年來公寓大廈共用部分維護修繕費用申請情形踴躍，今年度每棟大樓補助金額加碼最高為新台幣10,000元，只要是屬於大樓公用部分，如電梯、水塔、外牆、溝渠清潔等，均可申請修繕補助。

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▲高雄補助公寓大廈「公設修繕費」，今年加碼最高1萬元。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局表示，大樓設施設備因長時間使用產生老化現象，如未持續維護，將造成公共安全疑慮，工務局已持續多年提供大樓共用部分修繕補助，除可維護公共安全、提升居住環境，也可減輕大樓修繕負擔。

尤其像電梯修繕、管線設備的換新等更是許多大樓重點申請項目，為更能減輕大樓的財務負擔，今年從以往最高補助新台幣5千元，提高至1萬元，因申請程序便捷，且經費有限，歡迎符合補助資格的大樓盡快踴躍申請。

工務局指出，只要建築物領得使用執照滿5年，且已依公寓大廈管理條例成立管理委員會或推選管理負責人，並完成報備的公寓大廈，填具工務局提供之申請書，以及施工前、後現場照片、領據等文件即可向工務局申請，如逾申請日期或經費用完則不再受理。

相關條文及申請表格可在該局建築管理處網站下載(首頁->建管業務->公寓大廈管理及建築線->高雄市公寓大廈共用部分維護修繕費用補助辦法及附件) 。