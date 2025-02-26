　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每月9萬市民掛急診！高雄擴大分流...呼吸、腸胃道專診補助2萬

▲▼高雄快訊,急診,送醫,。（圖／記者許宥孺攝）

▲近期國內各大醫院急診爆滿。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市急診量近期暴增，從每月7.25萬人次攀升至9萬，流感、諾羅病毒疫情更添壓力，雖多為輕症，但已嚴重影響急診運作。高市府宣布，為落實急診分流，將專款補助中、重度急救責任醫院開設「呼吸道暨腸胃道專診」，每診補助2萬元，確保市民醫療平權。

高雄市長陳其邁昨日於市政會議指示，立即提升急重症醫療服務。市府輔導南高雄區域醫院升級為「重度級急救責任醫院」，地區醫院發展為「中度急救責任醫院」，並於去年10月，延攬高雄榮總急診專家黃豐締醫師擔任市立民生醫院副院長、代理院長，協助強化急診能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長黃志中強調，急診資源應優先留給重症患者，短期內首要工作是落實急診分流，針對流感、諾羅病毒流行，市府專款補助重、中度級急救責任醫院，協調所有醫學中心及區域醫院、部立旗山醫院及市立民生醫院，於假日午診、夜診及周五夜診開設「呼吸道暨腸胃道專診」。

▲▼急診室,醫院 。（圖／記者徐文彬攝）

▲流感、諾羅病毒疫情更添壓力，雖多為輕症，但已嚴重影響急診運作。（示意圖／記者徐文彬攝）

黃志中指出，專診補助每診2萬元，包括每位醫師1萬元、護理師5千元、藥檢放等醫事及行政人力共5千元，為期1個月，可望有效分流急診輕症患者約30%，以減輕急診醫護壓力。期間透過高雄市「緊急醫療資訊整合中心」持續監測全市各級急救責任醫院急診、急性病床的使用情形，確保病床調控順暢。

黃志中表示，醫護人力短缺是急診壅塞主因，市府將協商調整急重症照護人員待遇，並配合衛福部政策，提供輪班獎勵金，提高留任意願。2022年起，公營醫院已陸續調升護理人員薪資，確保醫療體系穩定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
506 1 7938 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／台中新光三越世貿開第二賣場　品牌不買單另尋地點
張育成表態參加2026經典賽　接棒陳金鋒國際賽不動4番？
韓媒稱中華隊「死裡逃生」避免了悲劇　投手群穩定壓制成功復仇
富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘
余正煌涉吸金5000萬！檢調查驚見軍情局軍官、總統府侍衛
「啦啦隊女王」降臨樂天桃猿　廉世彬宣布來台應援
快訊／共軍突在高屏外海「射擊訓練」　軍方警告：對航線高度危險
快訊／新光三越氣爆傷勢太嚴重　2歲小妹搭專機回家了
明年WBC「最想看中華隊去哪一組」　網見名單炸鍋：別再打日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

當年捨北一女選擇在地升學　二信雙姝學測亮眼！曝讀書秘訣

賀中華隊晉級！高雄星級飯店推烤鴨龍蝦買1送1　穿金戴銀享優惠

喝醉搞上公公！人妻崩潰「不是為財產」：看到婆婆很愧疚

每月9萬市民掛急診！高雄擴大分流...呼吸、腸胃道專診補助2萬

228連假面臨霧鎖機場挑戰　民航局3方案疏運

再見三振！「球員場上慶祝一幕」狂被重播　網驚：美國母隊嚇一跳

獨／台中新光三越世貿開第二賣場　品牌不買單另尋地點

曖昧很久一直無法突破！揭密12星座和你「曖昧」又「不肯在一起」的原因

已婚經理出遊狂帶她！2年後女同事扶正　人妻震驚：竟是婆婆女兒

「出席春酒嗨唱」惹議　林靜儀怒：別拿醫事團體活動做政治操作

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

當年捨北一女選擇在地升學　二信雙姝學測亮眼！曝讀書秘訣

賀中華隊晉級！高雄星級飯店推烤鴨龍蝦買1送1　穿金戴銀享優惠

喝醉搞上公公！人妻崩潰「不是為財產」：看到婆婆很愧疚

每月9萬市民掛急診！高雄擴大分流...呼吸、腸胃道專診補助2萬

228連假面臨霧鎖機場挑戰　民航局3方案疏運

再見三振！「球員場上慶祝一幕」狂被重播　網驚：美國母隊嚇一跳

獨／台中新光三越世貿開第二賣場　品牌不買單另尋地點

曖昧很久一直無法突破！揭密12星座和你「曖昧」又「不肯在一起」的原因

已婚經理出遊狂帶她！2年後女同事扶正　人妻震驚：竟是婆婆女兒

「出席春酒嗨唱」惹議　林靜儀怒：別拿醫事團體活動做政治操作

聯手銀行阻詐、護送弱勢老人返家　草屯分局4暖警獲表揚

花蓮男綁鞋帶...手機神準掉進水溝　「生活智慧警」出手搞定

新竹棒球場開挖驚見大量廢棄物　藍轟：林智堅花12億蓋垃圾場

當年捨北一女選擇在地升學　二信雙姝學測亮眼！曝讀書秘訣

曾形容是「重中之重」職務　黃國昌聘翟本喬任國家治理學院主任

港少年網購「素貞環蛇」當寵物被咬　換血5次撿回一命

香港擬調漲機場離境稅　每趟得多付300元！

稅務系統大當機！全功能櫃檯、查調所得都暫停　財政部搶修中

綠指普發現金1萬掏空台灣　朱立倫：錢留中央浪費才是掏空人民

張育成表態參加2026經典賽！接棒陳金鋒國際賽不動4番？

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

生活熱門新聞

今變天！　全台有雨時間曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解

「嚴重超速改回60公里」6千人連署提案　交通部拍板不調整

快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」

「春雷雨」要來了　下波冷氣團回冬

台南Josh發功！外國球評：台灣1位男士有詛咒

頭獎得主從未現身？網傳陰謀論　釣出中獎人留言

「WBCQ西班牙、12強韓國」哪隊比較強？

台南Josh發文「功成身退」　萬人道謝

WBCQ誰的表現最讓人驚喜？一票人被他圈粉

今晚變天2地轉陰雨　下周鋒面冷空氣雙襲「跳水式降溫」

明年WBC「最想看中華隊去哪一組」　網見名單炸鍋

曾峻岳直球對決！網見「1細節」讚捕手有料

更多熱門

相關新聞

高雄獨佔全國最大里前3名　冠軍房價年漲3成

高雄獨佔全國最大里前3名　冠軍房價年漲3成

高雄房市近2年火力全開！根據房屋網最新統計，全台人口最多的10大里中，高雄獨佔半壁江山，其中左營福山里不但是全最大里，有「天下第一里」之稱，也以年漲幅超過3成奪冠，成為全台房價飆升最猛的明星里。

「三分春色」爆經營權糾紛　創辦人股東互槓

「三分春色」爆經營權糾紛　創辦人股東互槓

即／國1北向車禍！貨櫃車撞護欄翻覆

即／國1北向車禍！貨櫃車撞護欄翻覆

高捷黃線施工陷交通黑暗期　1區店家求降租不成「反被加價」

高捷黃線施工陷交通黑暗期　1區店家求降租不成「反被加價」

高雄加碼補助公寓大廈公設修繕費　最高1萬

高雄加碼補助公寓大廈公設修繕費　最高1萬

關鍵字：

高雄衛生局急診補助

讀者迴響

熱門新聞

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

今變天！　全台有雨時間曝

「再見了，我的投手丘」陳偉殷退休

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解

日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

若上屆賽制「中華隊早就被淘汰」　西班牙最悲催

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光

曾峻岳連飆3K關門：很爽！

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面