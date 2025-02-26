每月9萬市民掛急診！高雄擴大分流...呼吸、腸胃道專診補助2萬

▲近期國內各大醫院急診爆滿。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市急診量近期暴增，從每月7.25萬人次攀升至9萬，流感、諾羅病毒疫情更添壓力，雖多為輕症，但已嚴重影響急診運作。高市府宣布，為落實急診分流，將專款補助中、重度急救責任醫院開設「呼吸道暨腸胃道專診」，每診補助2萬元，確保市民醫療平權。

高雄市長陳其邁昨日於市政會議指示，立即提升急重症醫療服務。市府輔導南高雄區域醫院升級為「重度級急救責任醫院」，地區醫院發展為「中度急救責任醫院」，並於去年10月，延攬高雄榮總急診專家黃豐締醫師擔任市立民生醫院副院長、代理院長，協助強化急診能量。

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衛生局長黃志中強調，急診資源應優先留給重症患者，短期內首要工作是落實急診分流，針對流感、諾羅病毒流行，市府專款補助重、中度級急救責任醫院，協調所有醫學中心及區域醫院、部立旗山醫院及市立民生醫院，於假日午診、夜診及周五夜診開設「呼吸道暨腸胃道專診」。

▲流感、諾羅病毒疫情更添壓力，雖多為輕症，但已嚴重影響急診運作。（示意圖／記者徐文彬攝）

黃志中指出，專診補助每診2萬元，包括每位醫師1萬元、護理師5千元、藥檢放等醫事及行政人力共5千元，為期1個月，可望有效分流急診輕症患者約30%，以減輕急診醫護壓力。期間透過高雄市「緊急醫療資訊整合中心」持續監測全市各級急救責任醫院急診、急性病床的使用情形，確保病床調控順暢。

黃志中表示，醫護人力短缺是急診壅塞主因，市府將協商調整急重症照護人員待遇，並配合衛福部政策，提供輪班獎勵金，提高留任意願。2022年起，公營醫院已陸續調升護理人員薪資，確保醫療體系穩定。