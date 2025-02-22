花蓮農業資材補助3／3至3月底受理申請　11月發放

▲▼農民申請補助所需的農用肥料由縣府委託業者配送到家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府今年度農業資材補助自3月3日開始受理申請，至3月31日截止，逾期將不予受理，預計11月展開發放作業，請符合資格的農友踴躍申請，以免向隅。

縣長徐榛蔚表示，為促進花蓮縣農業永續發展，改善農業生產環境，降低農民經營成本，花蓮縣政府自民國99年起開辦農用肥料補助，凡設籍於本縣且實際從事農業生產、種植作物之農民，每公頃耕地提供新台幣2,200元的補助資材額度，讓農民兌換所需的農用肥料，並由縣府委託業者配送到家。

農業處長陳淑雯說明，農友於受理期間，攜帶身分證明文件正本、印章及土地相關證明文件，到土地所在的鄉(鎮、市)公所申請。依據「花蓮縣農業資材補助辦法」，如有非法占用公有土地、參加造林計畫、原住民保留地禁伐補償等土地，均不列入本計畫補助範圍；參加當年度任一期作「綠色環境給付計畫」辦理綠肥、景觀作物及其他生產環境維護給付休耕者，依面積核給二分之一補助額度。非土地所有權人，申請的土地如涉及承租國有土地時，應依照契約規定，避免轉租、轉讓等違法情形；未攜帶證明文件者，應於申請補助期限截止前補件，未補件者，將無法申請農業資材補助。

徐榛蔚提醒，本年度農業資材補助受理期為3月3日至3月31日，請符合補助資格的農友，於期限內踴躍申請，如若有任何疑義可向各鄉(鎮、市)公所或本府農業處農政科洽詢。