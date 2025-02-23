楊舒雅「要飯說」被酸爆！粉專寫歌：補助像毒品，饒舌變乞丐

▲饒舌歌手楊舒雅「合法要飯說」炎上。（圖／翻攝民進黨青年部）

記者鄺郁庭／綜合報導

饒舌歌手楊舒雅接受民進黨青年黨部訪問，說出「合法的飯你不要嗎」，抨擊總預算砍掉音樂人補助，引起不少討論，隨後又被起底是立委的辦公室助理。臉書粉專「政客爽」22日貼出一首《丐幫饒舌》譏諷楊舒雅，「饒舌變乞丐，講得理直氣壯不覺得爛！」

政客爽製作《丐幫饒舌》譏諷楊舒雅，在歌曲中穿插楊舒雅在訪談影片自己說的「啊我本來就是來要飯的嘛！」等內容，也批評「補助像毒品，發到變習慣，饒舌變乞丐，講得理直氣壯不覺得爛！」

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歌曲中諷刺這類人拿了補助後，就變成「朝廷鷹犬」，而監督者就被「情勒扣帽變反派」，「立委助理變饒舌歌手，這劇情也太下幹！不是靠flow，不是靠實力，是靠政黨關係、經費撥款來當假掰的Superstar！」

回顧事件，楊舒雅在節目上表示，她很擔心文化部業務費被藍白凍結30％，之後會影響金音獎和金曲獎等獎項的品質，這讓她非常擔憂，「我們常說，藝術要干預政治，直到政治不再干預藝術」，這也是他們的目標。

楊舒雅說，斷了補助等於斷了音樂人的生計，因為單靠市場生存是文化人的最終理想，但通常要熬非常長的一段年份才能達成理想，這也是政府補助的目的。她表示，政府的補助本來就是要給音樂人的錢，「啊我本來就是要來要飯的嘛，怎麼了嗎？合法的飯你不要嗎？」