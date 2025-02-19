按摩太爽「菊花開開關關」突放響屁！男裝傻下秒GG　全場笑爛

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前心血來潮去按摩，怎料被按到臀部及大腿內側時，忍不住放出響屁，當下按摩師有嚇到，但仍沒停下手邊的動作，而他原本想裝沒事，結果下秒立刻感受到不對勁，於是火速衝到廁所，心有餘悸的他也忍不住直呼，「幸好反應快，沒有屎炸現場。」

網友在Dcard發文提到，日前他腰痠背痛，於是首次去體驗按摩，當時他閉著眼，享受著洗腳服務，同時也期待著兩個小時的按摩療程；過程中，按摩師用腳踩他大腿與背部時，還不小心滑了一下，「按摩師趕緊裝沒事說去拿毛巾，我心裡一直偷笑，畢竟畫面有點滑稽。」

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沒想到，當按摩師按到他大腿內側與臀部時，換他尷尬了，「我的菊花隱約一直開關開關，突然一股氣體衝出來，簡潔有力的屁聲讓空氣瞬間凝結，感覺按摩師有嚇到，但還是維持她的專業，持續地按摩著。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原PO接著表示，那時他裝沒事，繼續享受著，結果突然又有不祥的預感，等他意識到這次的不是氣體後，立刻從床上彈起來，以百米賽跑的速度奔向廁所，「所幸反應快，沒導致炸屎現場，這個按摩初體驗最終也有驚無險的結束了。」

對此，網友們紛紛笑回，「我也常常被芳療師按摩到排出，不過不是大便就是了」、「沒事，我也被按到整場屁聲連連過，真的很舒服放鬆嘛，就是場面比較尬而已」、「我之前也這樣不小心放了屁，但按摩師直接拍打我屁股，說我很壞」、「我快笑爛」、「太爆笑了，好有畫面」、「這不是我期待的結局」。

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