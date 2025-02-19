頂大碩畢「面試科技業數月」卻零下文！他超絕望：戶頭剩7000

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名頂大碩畢生昨日發文感慨，畢業後他面試好幾個月的科技業職缺，至今全部沒有下文，眼看銀行存款剩7000元，讓他不禁擔憂，未來的日子怎麼繼續過下去。對此，網友們紛紛感嘆，「成大不太可能沒工作，可能你太挑，不然我們這些怎麼辦？怎麼活？」

一名頂大生在Dcard無奈表示，116理工非電資碩畢，面試好幾個月的科技業職缺，至今沒拿到任何一個錄取通知，「銀行帳戶只剩下7000元，覺得好絕望，也不知道怎麼活了。」

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他透露，家裡是低收入戶，原本想說讀好一點的學歷，可以有高一點的收入，「現在看起來要先餓死了，求解跟求助。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對此，網友們紛紛回應，「成大我不太相信沒有offer，我弟成大機械，還沒畢業，就有公司寄邀請入職的通知信來了」、「目前只能先求有再求好，沒錢真的很苦」、「如果是科技業，可以儘量找內推」、「會不會是你太挑」、「原本想說成大應該面試邀約很多吧？結果竟然這麼慘嗎」、「老哥，系統廠隨便都有人要」。

另外，也有熱心網友建議，「1.到所在縣市就服站登記求職。2.找所在縣市各大學實驗室助理。3.有低收資格可找社會局申請以工代賑，或至戶籍縣市公所領取急難救助的物資」、「可以先兼職或家教」。

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