　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

騎YouBike突被開單！他驚「路上一堆這樣」　一票人認：挨罰過

▲▼五股,洲子洋重劃區,成泰路商圈,全聯,YouBike,公車站。（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前騎乘YouBike過斑馬線時，突然被警察攔下開單，而狀況外的他則驚呼，「路上很多人也都這樣騎！」對此，不少網友坦言，曾違規挨罰過，還有人吐槽，「走在人行道，居然被腳踏車一直噹噹噹，要求讓路。」

網友在論壇「Mobile 01」提到，某天下班騎YouBike過斑馬線時，突然被警察攔下，表示「自行車在斑馬線上要用牽的，不能騎。」接著開了一張罰單，這讓他一頭霧水，心想「路上很多人也都這樣騎，怎麼回事？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《道路交通管理處罰條例》第74條規定，慢車駕駛人若不服從執行交通勤務警察的指揮，或不依標誌、標線、號誌指示，或擅自穿越快車道、在人行道或快車道行駛等，將處新台幣300元以上、1200元以下罰款。

對此，許多人坦言，「被開過罰單+1，台灣長久以來單車族的交通問題超大」、「我曾經騎腳踏車過斑馬線跟安全島人行道，被警察開勸導單」、「自行車在法規上是慢車，本來就不能騎在斑馬線上，其實很多人都不知道自己已違規了」、「我覺得自行車的規範實在很亂，有的行人腳踏車共道，有的有自行車道、有的沒有，真的超亂」。

另外，也有網友忍不住吐槽，「騎上人行道，還一直鈴鈴鈴要行人讓路的，真的很討厭」、「台灣的自行車道設計還沒有到非常好，常常不知道騎哪」、「走路時看到人行道有騎腳踏車，也會不太爽」。

►頂大碩畢「面試科技業數月」卻零下文！他超絕望：戶頭剩7000
►家長急問「新生兒要打RSV疫苗嗎？」　醫搖頭曝2方法：很夠用
►92歲阿嬤「搭台鐵獨旅」背影帥炸！　3.5萬人狂讚：真的好福氣

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／楊麗菁前男友又出事！　法官重判4年批惡劣
家電補助來了！　每台最高5000元
姊弟戀變絕命婚！　里長妻娘家悲嘆：太殘忍
2025中職熱身賽賽程公布！　3／22、3／23在大巨蛋
獨自在家整天只喝1瓶奶！　2歲童全身傷陷昏迷
玥熹再度開撕小優！　公開片段「哽咽哭了」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵調車頻出事　學者專家把脈：應檢討教育方式和安全規章

喜歡用裸機！身邊低調有錢人「5大特徵」　一票點頭：幾乎全中

超準心理測驗！發現他人對你的潛在期望

台鐵調車意外連5起　鐵道局：調查發現違規將開罰

建中學生抱怨「畢旅房價差2千元」　校方曝原因：盡量保持公平

「這1電話號碼」千萬別接！詐團誆「冒名申請租補」騙走他900萬

《難哄》還原「經典名場面」　網點名20年前台劇：導演也沒放過

騎YouBike突被開單！他驚「路上一堆這樣」　一票人認：挨罰過

50嵐「重焙烏龍拿鐵」賣翻了　冰箱賣到沒鮮奶！隱藏1點法曝光

台大首例！社科院學生會長遭罷免　反批校園民主被政治操弄

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

台鐵調車頻出事　學者專家把脈：應檢討教育方式和安全規章

喜歡用裸機！身邊低調有錢人「5大特徵」　一票點頭：幾乎全中

超準心理測驗！發現他人對你的潛在期望

台鐵調車意外連5起　鐵道局：調查發現違規將開罰

建中學生抱怨「畢旅房價差2千元」　校方曝原因：盡量保持公平

「這1電話號碼」千萬別接！詐團誆「冒名申請租補」騙走他900萬

《難哄》還原「經典名場面」　網點名20年前台劇：導演也沒放過

騎YouBike突被開單！他驚「路上一堆這樣」　一票人認：挨罰過

50嵐「重焙烏龍拿鐵」賣翻了　冰箱賣到沒鮮奶！隱藏1點法曝光

台大首例！社科院學生會長遭罷免　反批校園民主被政治操弄

置身近百年錢湯喝下午茶！東京咖啡廳推薦　完整保留當年浴池壁畫

鴻海水資源綠色管理獲好評　AWS授予富士康鄭州園區白金級認證

連林信寬的份一起拚！　高錦瑋主場抗菲要打出態度

大溪威斯汀增運動酒吧、VR房！規劃「每周放煙火」住客限定

11天前才過生日！嘉義5歲童吹蠟燭畫面曝　遇神壇惡火燒到碳化

陸網深挖背景！　羅福莉深夜發聲：我不是天才少女，請收手吧

20.9萬！Vespa全新Sprint Tech 150上市　升級5吋儀表、導航更科技

獨／楊麗菁前男友又出事！「設局強借」3千萬　法官重判4年批惡劣

直擊／李浚赫記者會「突起身鞠躬」　變身迷弟告白他：可以多說一點嗎

男男活春宮「肉體相疊」！1全裸1下衣失蹤　街邊激戰畫面曝

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

生活熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

恐剩7℃！　挑戰寒流時間曝

LINE「9款免費貼圖」限時下載！WBC中華啦啦隊來啦

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

下波冷氣團凍4天　周五全台降溫「最冷剩10度」

Sean爆「陳老師睡女粉絲」　反遭揭造假

曹興誠提告謝寒冰！律師揭驚人仲裁費：有錢人的手骨

曹興誠提告！律師：「就算照片是合成」謝寒冰仍贏

好市多「1新品」大翻車　會員罵翻：絕不回頭

92歲阿嬤「搭台鐵獨旅」背影帥炸！萬人狂讚：好福氣

50嵐「1飲品爆紅」　員工忙炸：半小時用14罐牛奶

高鐵高一妹揪合照　醫收到照片才知原因

更多熱門

相關新聞

日本機票破2萬「不如去歐美國家」　網曝3優勢仍讚

日本機票破2萬「不如去歐美國家」　網曝3優勢仍讚

許多台灣人喜歡到日本旅遊，甚至一年就去了好幾次，不過有網友指出，最近日本櫻花要盛開，櫻花季的機票超貴，廉航已經飆到1萬5千元以上，住宿費用也大幅上漲，從一晚1500元漲到3500元，認為這樣的價錢已經可以飛去歐美國家，「還值得去嗎？」貼文曝光，網友超有感。

壽司店「1處炸毛」店員處理方式驚呆他：難怪拉肚子

壽司店「1處炸毛」店員處理方式驚呆他：難怪拉肚子

文湖轉板南線！超長電扶梯「爆驚悚1幕」他肉身擋下

文湖轉板南線！超長電扶梯「爆驚悚1幕」他肉身擋下

便宜行事不唸「ㄆㄧㄢˊ」　大票人驚呆！

便宜行事不唸「ㄆㄧㄢˊ」　大票人驚呆！

孫生38字嘴爆「沒被騷擾過才要擔心」　大票人三觀炸裂

孫生38字嘴爆「沒被騷擾過才要擔心」　大票人三觀炸裂

關鍵字：

YouBike罰單交通規範網友亂象

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

王大陸逃兵「富豪爸爸痛心發聲」！

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面