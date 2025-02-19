騎YouBike突被開單！他驚「路上一堆這樣」　一票人認：挨罰過

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前騎乘YouBike過斑馬線時，突然被警察攔下開單，而狀況外的他則驚呼，「路上很多人也都這樣騎！」對此，不少網友坦言，曾違規挨罰過，還有人吐槽，「走在人行道，居然被腳踏車一直噹噹噹，要求讓路。」

網友在論壇「Mobile 01」提到，某天下班騎YouBike過斑馬線時，突然被警察攔下，表示「自行車在斑馬線上要用牽的，不能騎。」接著開了一張罰單，這讓他一頭霧水，心想「路上很多人也都這樣騎，怎麼回事？」

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根據《道路交通管理處罰條例》第74條規定，慢車駕駛人若不服從執行交通勤務警察的指揮，或不依標誌、標線、號誌指示，或擅自穿越快車道、在人行道或快車道行駛等，將處新台幣300元以上、1200元以下罰款。

對此，許多人坦言，「被開過罰單+1，台灣長久以來單車族的交通問題超大」、「我曾經騎腳踏車過斑馬線跟安全島人行道，被警察開勸導單」、「自行車在法規上是慢車，本來就不能騎在斑馬線上，其實很多人都不知道自己已違規了」、「我覺得自行車的規範實在很亂，有的行人腳踏車共道，有的有自行車道、有的沒有，真的超亂」。

另外，也有網友忍不住吐槽，「騎上人行道，還一直鈴鈴鈴要行人讓路的，真的很討厭」、「台灣的自行車道設計還沒有到非常好，常常不知道騎哪」、「走路時看到人行道有騎腳踏車，也會不太爽」。

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