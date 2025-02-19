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日本機票破2萬「不如去歐美國家」！網曝3優勢：大家還是搶著去

▲▼川越老街，藏造街道，一番街藏造老屋街道，時之鐘，日本旅遊，埼玉縣旅遊，川越旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本櫻花季機票漲價有感。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多台灣人喜歡到日本旅遊，甚至一年就去了好幾次，不過有網友指出，最近日本櫻花要盛開，櫻花季的機票超貴，廉航已經飆到1萬5千元以上，住宿費用也大幅上漲，從一晚1500元漲到3500元，認為這樣的價錢已經可以飛去歐美國家，「還值得去嗎？」貼文曝光，網友超有感。

有網友在PTT發文，「去日本旅遊越來越貴，還值得去？」上網查了日本櫻花季的機票，發現機票和住宿價格已大幅上漲，廉價航空的機票價格隨便都要1萬5000元，而一般航空的機票更是從2萬元起跳，幾乎與飛往歐美的價格相當。

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不僅如此，住宿費用也出現顯著上漲，原PO提到，過去一晚只要1500元的旅館，現在價格已漲至3500元，此外，餐飲費用也較之前貴了一倍以上，水果價格甚至創下歷史新高，他不禁好奇「請問去日本旅遊越來越貴，還值得去？」

貼文曝光，不少人有感，「旺季真的花不下去，不然就要趁早規劃」、「以前我櫻花季去日本東京，機票來回只要3000元」、「現在跟疫情前比是真的貴很多」、「228連假要飛日本仙台，機票花了2萬3」、「日本住宿真的漲好多」、「熱門期間就是這樣，過年日本機票也是爆炸貴，住宿可以早點訂，便宜很多」、「看完7月北海道的機票，還以為7月北海道在下雪」。

不過也有網友指出，日本離台灣很近，加上日幣貶值，而且玩起來比國旅開心，淡季的時候去玩，價格較便宜，「比國旅值得」、「旅遊一直都貴，但CP值比國旅高」、「品質比國旅好、開銷比歐洲低、比東南亞安全，只看機票的一定沒去過歐洲住宿吃飯」、「不要旺季去，提前3～6個月訂，就不會那麼貴了」、「今年在旺季以外的時間去，機票跟飯店都便宜」。

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