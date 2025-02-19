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家長急問「新生兒要打RSV疫苗嗎？」　醫搖頭曝2方法：很夠用

▲▼寶寶喝奶,新生兒。（圖／pakutaso.com）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣每年約有千名嬰幼兒因感染「呼吸道融合病毒（RSV）」住院，RSV病程進展迅速，令家長們憂心。日前，一名家長詢問，出生20天的新生兒是否需要打RSV疫苗，而婦產科名醫蘇怡寧也對此解答。

蘇怡寧今在粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」提到，一般的常規疫苗，是不會讓新生兒施打的，因為剛出生的他們，免疫系統尚未發育完成，這時打疫苗去刺激產生抗體，效果沒有這麼好，「所以要保護新生兒有兩種做法。」

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其一，就是讓懷孕的媽咪打疫苗。蘇怡寧指出，「媽咪產生抗體然後透過胎盤傳給寶寶，助寶寶一臂之力，當作媽咪送給寶寶的第一份禮物，譬如說百日咳疫苗跟流感疫苗就是這樣。」

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

再來就是「直接打單株抗體」，他進一步解釋道，就是不用透過疫苗經免疫系統刺激產生抗體，而是直接透過注射給寶寶抗體，「像最近要推出的長效RSV疫苗（Beyfortus）就是，雖然叫做疫苗，但事實上它是抗體，運作方式跟傳統大家認知上的疫苗不太一樣，但直接打抗體缺點就是保護力無法撐太久，像這支只能撐半年，但對新生兒已經很夠用啦！」

對此，不少家長直呼，「挖喔，這個沒認真聽蘇醫師的課真的不知道耶」、「RSV可是托嬰中心與幼兒園的大魔王之一，希望政府能補助，自費超級貴」、「筆記起來」。

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