壽司店「1處炸毛」超噁　店員處理方式驚呆他！網嚇：難怪會拉肚子

▲熱水口有毛屑還有垢。（圖／翻攝自FB爆料公社二社）



記者施怡妏／綜合報導

有網友指出，到某間連鎖壽司店用餐，準備泡茶來喝，發現熱水出水口有毛屑，他低頭一看，不僅有毛屑，茶粉還黏在出水口，有明顯的水垢沉積，似乎長期未清潔，跟店員反映後，對方只拿著抹布擦一擦，讓他看了超傻眼，貼文掀起討論。

有網友在臉書「爆料公社二社」，日前到連鎖壽司店用餐，準備泡抹茶喝時，發現熱水出水口竟沾有毛屑，感覺不對勁，於是低頭看了一下出水口，沒想到整個水龍頭都覆蓋著厚厚的水垢，「原來這就是每次我在泡茶的熱水口」。

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原PO，當下立刻跟店員反映，結果對方僅拿著抹布擦一擦，「但是怕不單單只是一間店的問題，只能說，下次要用熱水前先看一下出水口」。

貼文曝光，一票網友狂搖頭，「這真的不行」、「噁爆」、「難怪每次去吃完都拉肚子」、「比盤上物精彩」、「好喝的秘訣被妳發現了」、「這本來就應該每天刷一下…20秒搞定」、「吃外食，不管哪種餐廳，都要準備強健的腸胃」。

有專業網友指出，「這是水垢，尤其容易出現在熱水出口端，因為出口溫度高會把水分蒸發殘留的固體結晶就是碳酸鈣、碳酸鎂，這種東西可以透過檸檬酸去除，我們公司的熱水器也有水垢，不過沒這麼恐怖就是，不過毛髮應該是人…的問題吧，by環工科路過」。

對此，《ETtoday新聞雲》私訊原PO，想進一步了解店家資訊，至截稿前尚未取得回應。

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