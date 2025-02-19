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爸爸開車「吃蔥花捲」酒測值0.4！女兒曝血檢結果喊冤　內行揭原因

▲▼開車,駕駛,汽車,出門玩,旅遊,玩樂,車。（圖／記者施怡妏攝）

▲爸爸明明沒喝酒，卻被檢測出酒精反應。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，爸爸在開車時遇到警方臨檢，當時正咀嚼蔥花捲饅頭，結果酒測值竟高達0.4mg/L，當場被警方帶上警車拘留，但爸爸當天及前一天都沒有喝酒，唯一相關的飲食是5天前曾吃過麻油雞，也非常確定爸爸沒有喝酒，對此，有網友猜測，「應該是產生發酵效應，產生酒精反應吧」。

女網友在Dcard發文，「因為蔥花捲被抓酒駕」，爸爸在家附近被臨檢時，正咀嚼著蔥花捲饅頭，但警方並未給予15分鐘休息時間或漱口，也沒有告知相關權益，結果酒測值竟高達0.4mg/L，隨即被警方帶上警車。但爸爸當天和前一天完全沒有飲酒，媽媽吃了蔥花捲後檢測，「結果那支類似指揮棒的也有反應，但因為不是駕駛人所以不給測有數值的機器」，爸爸被拘留到傍晚才獲釋，隔天早上就前往醫院驗血。

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貼文曝光，網友質疑，「騙人沒吃過蔥花捲還是騙人沒喝過酒」、「家裡開麵包店的，饅頭裡根本不會添加酒精」、「你是單純到真的相信你爸的話嗎」、「吃蔥花捲吃到0.4這樣寫小說的」、「0.25就已經達到公共危險罪數值了，0.4已經超過很多了欸，你要確欸？」

後續原PO更新爸爸的血檢結果，醫院檢驗顯示酒精濃度為0，證明確實未飲酒，她已依正常程序提交申訴，將檢驗報告交由相關單位審核。她強調，當初是因為不知如何處理，才發文求助，並非刻意炒作；對於網友的質疑，她直言「如果我爸真的酒駕，我何必發上來給大家砲轟？」

底下有網友猜測分析，「也有吃完蛋黃派馬上測0.85的」、「澱粉類食物可能因發酵產生酒精，就像吃過熟水果一樣」、「我只知道過熟的水果會發酵，我個人有吃過熟透的楊桃、葡萄、奇異果確實有發酵成現酒味的現象」、「不是含酒吧，是澱粉類咀嚼會發酵，那個也會有反應」、「網路上找御飯糰酒駕有相關新聞」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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