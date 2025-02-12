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酸黃國昌？蔡壁如傳借屍還魂圖「2／15顏色選擇」　急收回：問錯群

▲▼蔡壁如在媒體群組發出「2/15是顏色的選擇」與一張修改民眾黨黨徽，融入「力」字與時代力量底色的圖片，事後表示傳錯群組，便收回訊息。（圖／翻攝自蔡壁如媒體群組）

▲蔡壁如在媒體群組發出「2/15是顏色的選擇」與一張修改民眾黨黨徽，融入「力」字與時代力量底色的圖片，事後表示傳錯群組，便收回訊息。（圖／翻攝自蔡壁如媒體群組）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席將於2月15日進行補選，由立院黨團總召黃國昌對上前立委蔡壁如；蔡壁如近期火力十足，日前質疑民眾黨現在團隊沒交出前黨主席柯文哲政治獻金案檢討報告，遭黃國昌罕見回擊。不過，蔡壁如今（12）突然在媒體群組丟出一張圖，將民眾黨的黨徽加入時代力量的「力」字，並表示「2月15日是顏色的選擇」，事後又說是傳錯群組，引發熱議。

蔡壁如12日下午於3時12分於媒體群組發言「2/15是顏色的選擇」，並且PO出一張圖片，左邊是民眾黨的黨徽與名字，右邊是將民眾黨的黨徽「眾」兩旁修改成「力」字，且底圖也放了黃國昌、前時代力量黨主席陳椒華的圖，顏色則是時代力量黃色；不僅如此，該圖片在左半邊寫「驅魂遣魄」、右邊寫「借屍還魂」。

媒體詢問「驅魂遣魄」意思與圖片出處為何？蔡壁如表示「抱歉，這是別人的群組發的，我搞不清楚，想問什麼意思？抱歉，問錯群了。」

其他媒體再問「文宣是不是壁如姐團隊設計？」、「壁如姐剛說2/15是顏色的選擇，這句話的意思是？」而蔡壁如則說，「不是我們團隊做的，我想要傳到我的顧問團，問這是什麼意思？」、「2/15是顏色的選擇與圖片，都是某個群組發的」、「某道觀，今天是元宵節」，隨後便將圖片收回。

▲▼蔡壁如在媒體群組發出「2/15是顏色的選擇」與一張修改民眾黨黨徽，融入「力」字與時代力量底色的圖片，事後表示傳錯群組，便收回訊息。（圖／翻攝自蔡壁如媒體群組）

▲▼蔡壁如在媒體群組發出「2/15是顏色的選擇」與一張修改民眾黨黨徽，融入「力」字與時代力量底色的圖片，事後表示傳錯群組，便收回訊息。（圖／翻攝自蔡壁如媒體群組）

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