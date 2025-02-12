蔡壁如誤傳1圖暗酸黃國昌　江和樹喊話檢舉：侮辱黨徽可停權1年

▲民眾黨中央委員江和樹批評，蔡壁如傳的圖片等於是一種侮辱，依照黨規24條可以停權一年。（圖／江和樹提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席將於2月15日進行補選，由立院黨團總召黃國昌對上前立委蔡壁如；蔡壁如今（12）突然在媒體群組丟出一張圖，將民眾黨黨徽加入時代力量「力」字，並表示「2月15日是顏色的選擇」，事後又說是傳錯群組，並收回圖片。對此，中央委員江和樹表示，依民眾黨黨規24條規定，侮辱黨徽可停權一年，自己將向中評委檢舉。

針對蔡壁如在群組傳一張「借屍還魂、驅魂遣魂」圖卡，事後說是傳錯便收回，江和樹12日傍晚透過影片回應，「壁如姐，你在這時間又做錯事情！我之前不是說過，（黨主席）選舉快到了，單純處理就好，你卻這樣搞，事後才說是傳錯群組？」

江和樹指出，蔡壁如這樣拿黨徽開玩笑，依照民眾黨黨章第24條規定「意圖侮辱本黨而公然毀損本黨黨旗、黨徽或其他行為者，應予停權一年以下處分」，這等於是一種侮辱，可以停權1年，「我身為中央委員，第一個先向中評委檢舉，這個不用處理嗎？」

江和樹質疑，現在黨主席選舉是戰場，蔡壁如卻當成小孩子玩家家酒、開玩笑嗎？拜託幕僚素質要提升，這樣的幕僚要怎麼用？黨主席選舉就平淡進行，希望結果出來後一切和平，但蔡壁如現在卻是製造對立，應該要告訴大家「若選你的話，民眾黨會變成什麼樣」，這才是支持者想聽的，而不是侮辱黃國昌。

江和樹強調，不要用污辱別人來提升自己，就算把黃國昌打死，黃國昌的支持者也不會變成蔡壁如的，不要忘記了，民眾黨選民跟其他黨選民不一樣，「你越這樣，人家是會越討厭而已」。

▼蔡壁如在媒體群組發出「2/15是顏色的選擇」與一張修改民眾黨黨徽，融入「力」字與時代力量底色的圖片，事後表示傳錯群組，便收回訊息。（圖／翻攝自蔡壁如媒體群組）