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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點名2綠委非罷不可　黃國昌：吳思瑤每天造謠、鍾佳濱跨越人類底線

▲▼立院民眾黨團總召黃國昌接受媒體人王淺秋《千秋萬事》廣播專訪。（圖／翻攝自YouTube／中廣新聞網）

▲立院民眾黨團總召黃國昌接受媒體人王淺秋《千秋萬事》廣播專訪。（圖／翻攝自YouTube／中廣新聞網）

記者袁茵／台北報導

為反制立院民進黨團總召柯建銘拋出的罷免41席國民黨區域立委，國民黨選擇罷免綠委反擊；而都屬於不分區立委，無法被罷免的民眾黨，立院黨團總召黃國昌日前也正式發起「掃除綠衛兵」行動參戰。被問到哪位綠委非罷不可？黃國昌今（12日）點名民進黨團幹事長吳思瑤、立委鍾佳濱，且透露明（13日）將展開第一場志工培訓營。

面對大罷免浪潮來襲，有哪位綠委「非罷不可」？黃國昌12日上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，台北市第1選區立委、立院民進黨團幹事長吳思瑤，一天到晚在立法院負責做的就是造謠，從頭到尾就是造謠，造謠方式跟綠色媒體沒什麼不一樣，打了就跑、造謠完就跑。

黃國昌提到，自己是司法法制委員會的委員，吳思瑤常在司法法制委員會姍姍來遲，也搞不太清楚要坐下來討論什麼法案，看了助理給的東西，隨便且空泛的發言，便拿包包走人，「等於是去那邊打卡，不是審法案的。」所以今天要淘汰所謂不適任立委，也就是沒在自己工作崗位上做好。

▲▼吳思瑤探視柯建銘、鍾佳濱。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

▲黃國昌點名一定要罷免吳思瑤、鍾佳濱。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

黃國昌指出，第二個人選，「我一定會去做的就是（屏東縣第1選舉區）鍾佳濱，你當一個立委，已經跨越人類文明的底線！」鍾佳濱說在立法院有攻防、肢體碰撞衝突，自己都可以理解，但「你一直對在野黨的女性立委進行類似性暴力攻擊，你腦袋裡到底在裝什麼東西？」而且暴力攻擊完以後，還一副大言不慚、不認錯，並發動第2次攻擊，針對同樣的在野黨女立委，「我老實講，跨越人類文明可以容忍的底限。」

黃國昌批評，「這樣子的人，你說在立院要當立委？我的老天啊！」今天是因為立院紀律委員會功能不彰，否則早該被送紀律委員會，更離譜的事情是，鍾還是民進黨推派的司法法制委員會召委，「你看他主持會議的那種方式，毫不掩飾在護航，且不惜違背議事規則在護航。」

黃國昌回憶道，自己曾有次跟鍾佳濱起衝突，對鍾佳濱排的預算解凍案有意見，為什麼卻糊弄過去？結果鍾佳濱還爭執稱晃神沒注意到，「我的老天啊！我聚精會神在開會，我就說好、去把會議錄影帶調出來看，後來看了一下，他當場下不了台，就糊弄一下」。

黃國昌認為，當立委的職責是站在人民立場監督行政權，「你要護航執政黨，某程度上我可以理解，但不要護航到毫無底線 ，你已經到毫無底線的狀態。」甚至是之前審法案時，鍾佳濱還拿油壓剪去將警方設的拒馬鎖剪斷，想要放外面的人進來，「你當立委拿油壓剪破壞公物，警察當場沒處理，但事情被揪出後，還繼續說謊稱放救護車進來急救，你就敢作敢當嘛！」膽識這麼差、沒有擔當，還說謊，丟人現眼。

會後，媒體詢問「掃除綠衛兵」規劃？黃國昌回應，「明天晚上就會有第一場志工培訓。」因為報名的人太多，所以志工滿辛苦的，自己本來就有熱心志工在處理名單，要過濾掉一些來亂的、民進黨想滲透的人，自己因為過去參與公民活動算相當有經驗，而這些志工也跟他工作一段時間，今天會把報名成功的志工通知信寄出去，明晚進行第一場志工培訓。

▼黃國昌啟動「護民主反威權」活動，反制民進黨大罷免。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

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