藍發動罷免案被抓包狂抄名冊　綠營準備法律戰因應

▲藍營罷免團體「蟾蜍剋星」。（圖／攝影中心）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮起，中選會截至10日已收到44位立委罷免案，其中國民黨發動以罷制罷，已送出綠委罷免案13件，然而卻發生領銜人資格不符、狂抄黨員名冊冒名連署等狀況頻頻。民進黨今（12日）召開中常會，據轉述，會中黨團幹事長吳思瑤為被罷免的13位區域綠委請命，並指對方陣營罷免案造假成分很高，這都有相關法律責任，若有具體事證，黨部可進一步採取行動，包含法律攻防、律師等等也都可以先準備因應。

罷團日前已遞交的罷免國民黨立委提議名單包括北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北葉元之、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐；竹縣徐欣瑩、林思銘；南投游顥、馬文君；台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔、江啟臣；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁等31人。

國民黨則派出青年軍「以罷制罷」反制，中選會收到罷免民進黨立委的提議書，包括北市吳思瑤、吳沛憶；新北李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘；台中蔡其昌、何欣純；南市林俊憲、王定宇；嘉縣陳冠廷；原住民立委伍麗華、陳瑩等13人。

據了解，今民進黨中常會中，民進黨團幹事長吳思瑤為被罷免的13位區域綠委請命，並表示對照民團要設很久的攤才達到一定的量，國民黨幾乎都沒設攤或短暫設攤就達標，造假成分很高。

吳思瑤指出，蒐集各地回報，這都有相關法律刑責，若有具體事證，當然要採取進一步行為，法律戰的部分黨中央可以一起幫忙，因為這是通案，包含法律攻防、律師等等也都可以先準備因應。

吳思瑤認為，罷免是一個手段，要摧毀執政黨立委形象，針對本黨委員的抹黑、人格攻擊，大家一起幫忙攻防澄清，對方陣營針對個別委員的烏賊戰，黨中央相關單位也可以協助蒐集跟幫忙澄清，針對大罷免，黨中央就是定調，毀憲亂政就是憲法層次解決，用更大的民主守護台灣。

吳思瑤指出，若公民團體需要黨公職幫助，當然在第二線幫忙，至於被鎖定罷免的綠委，黨團立委之間彼此幫忙，黨中央一起協助，這也符合當初主席提過的方向，今天更具體提出來，也達成共識，目前這13案成案造假成分很高，甚至懷疑國民黨有中央廚房，法律戰上要積極因應、輿論戰也要澄清。

▼遭鎖定綠委罷免名單。（圖／記者郭運興製圖）



