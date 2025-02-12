再發文思念柯文哲！陳佩琪：為何要受這種待遇　下跪磕頭求公平可嗎？

▲陳佩琪、柯文哲。（圖／翻攝臉書）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被羈押至今，妻子陳佩琪日前發文稱「我活下去的理由是什麼呢」等言論引發黨內擔憂，今（12）晚又發文稱柯若回家，自己不再回應會怎麼樣，並稱要等到所有證人交互詰問完，需要一年的時間，才會停止對柯的迫害羈押，「到底為何你要再受被羈押這種待遇？」、「我沒能力抵抗，下跪磕頭求個公平可以嗎？」

陳佩琪12日晚間於臉書發文表示，每逢佳節倍思親，「雖然知道你不怎麼喜歡甜食，但是就很想送些應景的東西給你，不過早就問清楚了，糯米的東西是不准送入的。」

陳佩琪提到，最近整理自己過去所寫的文章，突然看到2014年這段「你（柯文哲）每次從外面回來，不管時間多晚，總是一進門就扯開嗓門大叫『佩琪、佩琪』，叫得又快又急，我也是立刻從裡頭衝出來問說『什麼事？什麼事？』，你總是不好意思地說『沒什麼事啦，只是看妳在不在而已』。」

「感覺我在，你就安心多了，我常常在想哪天你回家了，喊我時再也沒人回應你了，你會怎麼樣呢？」陳佩琪也說，柯文哲不在身旁，寒冷的夜晚，就拿柯寫的書來看。

陳佩琪稱，今天又是個寒冷的陰雨天，不久前柯曾跟她說過室友怕冷，就會把自己的熱水分給對方洗澡，「那你自己呢？離開我前，你跟我說會好好保重身體，也要我好好過日子，而我也回你『只有你好我才會好』， 你能跟我說你現在好嗎？」

陳佩琪也在留言處補充道，「北檢說要等到所有證人都互相交互詰問後，這需要一年的時間，才會停止對你的迫害羈押，請問京華城案有幾個證人和被告？幾次會議都有錄音存檔，沒法變造串證，市長有否拿刀架人脖子，硬逼設計出『細部規則』助京華城通過？或以拔官或任何形式的脅迫，強迫都委會主席和底下成員要通過容積率？釐清這些需要問一年的時間？」

陳佩琪說，「政治獻金申報短缺，是否是參選人指使會計師這麼做，然後多出來的錢貪汙放自己口袋？然後再指使開不實發票給廠商？這種事情羈押4個月查不了，還要再羈押詰問才能清楚？人世間最悽慘遭遇，莫過父親病危時，人子無法陪伴一側，到底為何你要再受一直被羈押這種待遇？有人在我面前揮舞刀子，殺紅了眼，已經毫無道理可講了，我沒能力抵抗，下跪磕頭求個公平可以嗎？」

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