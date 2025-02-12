台企銀董座涉背信　黃國昌再爆：請假超過90天竟領近200萬績效獎金

▲台企銀總部。（圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

台灣中小企銀8日遭新北地檢署搜索，董事長劉佩真涉犯特別背信罪複訊後亦遭諭令50萬元交保，公司急發重訊說明配合調查。對此，民眾黨立委黃國昌今（12日）表示，劉佩真董事長一年請假超過90天，年底竟還可以領到將近200萬的績效獎金，神奇的是，透過事後銷假的方式，銷掉了69天的假，這個假到底怎麼銷的？這個錢到底怎麼領的？財政部有必要調查清楚，給社會一個交代。

黃國昌表示，對於一般的上班族而言，應該無法想像，一年請假超過90天，年底竟然還可以領得到將近200萬元的績效獎金，到底是什麼工作？可以這麼爽？答案是公股行庫董事長，綠營公股行庫的管理，到底多腐敗？

黃國昌指出，這到底是怎麼回事？上週六，台灣中小企銀遭檢調搜索，嗣後，董事長劉佩真以涉嫌違反證券交易法之特別背信罪交保。針對本件震撼金融圈的事，無論是負責公股管理的財政部國庫署，還是負責金融監理的金管會，一片靜默，沒有任何反應。

黃國昌再指，事實上，劉佩真董事長在2023年原來請假請了91.5天。請了這麼多的假，依規定當年度的績效獎金，是不可能達到191萬元的。

黃國昌說，然而，神奇的是，透過事後銷假的方式，以居家辦公等名目，銷掉了69天的假，讓請假天數驟減為22.5天，也因此2023年領走了高達191萬的績效獎金。

黃國昌質疑，這個假到底怎麼銷的？這個錢到底怎麼領的？負責公股行庫管理的財政部，有必要調查清楚，給社會一個交代。畢竟，這是人民的錢。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼民眾黨立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）