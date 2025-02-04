台灣獲選「最適合移民國」　亞洲唯一入選理由曝！歐洲右轉掀逃離潮

▲德國媒體指出，台灣是適合外籍人士移民的移居地之一。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著歐洲極右翼政治勢力崛起，主張更加嚴格的移民政策，部分人士開始尋找穩定且更具包容性的國家定居。德國媒體特別以專題形式進行報導，點名冰島、加拿大、烏拉圭與台灣等4個國家為當前最理想的移民地。而台灣因民主穩定、低犯罪率、健全基礎設施及對技術人才的友善政策，成為唯一入選的亞洲國家。

德媒《每日鏡報》（Tagesspiegel）本月1日刊載標題為「歐洲向右轉：這4個國家值得移居」的專題報導，內容指出歐洲極右翼政黨近年迅速崛起，如德國「另類選擇黨」（AfD）、法國「國民聯盟」（RN）與義大利「兄弟黨」（Brothers of Italy）等政黨皆提升影響力，而芬蘭與瑞典的政治光譜也持續右傾，使歐洲民主國家的移民選擇受到影響。

在此之際，《每日鏡報》推薦維持開放與穩定的4個國家，認為是理想的移居之地，其中台灣更被評選為亞洲唯一代表。報導指出，台灣長期在全球自由度評比中名列亞洲前段，2019年更成為亞洲首個承認同性婚姻的國家，展現對人權與多元價值的尊重。

此外，台灣提供「就業金卡」（Gold Card）計畫，允許科技與數位產業等領域技術人才獲得最長3年的工作簽證，對專業人才相對友善。

報導也肯定台灣完善的基礎建設，稱讚台灣交通網絡便捷，擁有全國鐵路系統與準點運行的公共運輸，且醫療體系現代化，生活成本相較德國更加親民。台灣當地美食文化與友善社會氛圍，也使外籍人士更容易適應、融入當地生活。

不過報導也提醒，移民時選擇台灣仍須考量地緣政治風險，因為中國政府不時針對台灣施加軍事與經濟壓力，然而此一情勢其實從1949年以來便一直存在，迄今為止也未發生實質上的軍事衝突。

至於冰島，則因完善的社會福利與高安全性受到推薦。冰島在2008年金融危機後支持左翼政策，成功穩定經濟，並連續兩年獲評為全球最安全國家。

而加拿大則以開放的移民政策、全民醫療及高品質教育著稱，但大量移民湧入已使住房壓力加劇，政府雖調整政策，仍計劃每年接納約40萬新移民。

烏拉圭則因穩定的民主政治與優美的海灘環境入選，去年總統大選由中間偏左聯盟勝出，選舉過程平穩透明，未見假新聞或極端政治言論，與當前全球政治極化趨勢形成對比。