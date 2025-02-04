　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市勞工局新春團拜　外籍生感受台灣年味

▲台南市勞工局偕同內政部移民署，4日於南台科技大學舉辦「境外生訪視關懷服務—新春團拜」活動，由勞工局長王鑫基代表黃偉哲市長向外籍生表達心意，現場充滿濃厚年節氣氛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局偕同內政部移民署，4日於南台科技大學舉辦「境外生訪視關懷服務—新春團拜」活動，由勞工局長王鑫基代表黃偉哲市長向外籍生表達心意，現場充滿濃厚年節氣氛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新的一年「蛇宓隆發」，台南市長黃偉哲為讓外籍生感受台灣傳統節慶文化與溫暖關懷，指示勞工局偕同內政部移民署，4日於南台科技大學舉辦「境外生訪視關懷服務—新春團拜」活動，由勞工局長王鑫基代表黃偉哲市長向外籍生表達心意，現場充滿濃厚的年節氣氛。

▲台南市勞工局偕同內政部移民署，4日於南台科技大學舉辦「境外生訪視關懷服務—新春團拜」活動，由勞工局長王鑫基代表黃偉哲市長向外籍生表達心意，現場充滿濃厚年節氣氛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動現場熱鬧非凡，王鑫基局長親自向外籍生贈送開春紅包，帶給大家新年好彩頭，並為嶄新的一年揭開序幕。王鑫基局長表示，近幾年台灣勞動力人口逐漸老化，外籍生在台就學並進入職場，已成為勞動市場不容忽視的潛力股，透過「境外生訪視關懷服務」，勞工局積極訪視學校與企業，確保外籍生在學期間與畢業後的權益。尤以最近「護國神山」台積電在台南設廠，產業對高科技人才需求日益增加，非常感謝南台科大全力支持政府政策，開設專班培訓，並洞察產業趨勢，積極發展AI、半導體等相關課程，為台南產業發展貢獻良多。

▲台南市勞工局偕同內政部移民署，4日於南台科技大學舉辦「境外生訪視關懷服務—新春團拜」活動，由勞工局長王鑫基代表黃偉哲市長向外籍生表達心意，現場充滿濃厚年節氣氛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南台科大黃能富校長表示，目前該校外籍學生來自超過35個國家，值得一提的是，為因應台積電在美國亞利桑那州設立3奈米半導體廠需求，有21位來自墨西哥的學生，今日也來參加新春團拜。他們是墨西哥政府從6000名申請者中，精選來自SONORA州的菁英，來到南台科大接受為期1年的專業培訓。培訓期間，校內不僅安排專業課程，亦規劃每週校外高科技與傳統產業的參訪；此外，為協助海外學子加速適應台灣生活，南台科大更設置文化課程，並安排假日在台南戶外踏青，期盼透過多元學習，提升學生更宏觀的視野。

▲台南市勞工局偕同內政部移民署，4日於南台科技大學舉辦「境外生訪視關懷服務—新春團拜」活動，由勞工局長王鑫基代表黃偉哲市長向外籍生表達心意，現場充滿濃厚年節氣氛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局進一步指出，透過此次新春團拜，除了讓外籍生親身體驗台灣傳統文化，也進一步強化與境外生的交流，確保他們在台的權益與發展能受到妥善照顧。此外，活動中也了解到外籍生對職業安全衛生教育訓練的需求，王鑫基局長表示，未來將結合勞動部南區職業安全衛生中心，辦理相關教育訓練課程，並帶領外籍生參加中鋼職安體感課程，提升他們對職場安全的認識與應對能力。

未來，台南市勞工局將持續推動「境外生訪視關懷服務」，貫徹黃偉哲市長「希望家園」理念，讓外籍生在台南安心就學、穩定就業，達到政府「留才久用」的政策目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／林智勝確定季後引退！　味全龍規劃引退賽
大S驟逝！2小孩監護權「自動歸汪小菲」　律師：遺囑也沒用
黃金飆天價！　銀樓老闆驚喊「也太快」
味全公布教練團！　張泰山新職位曝光
赴日第2天「母癱軟喘不過氣」肺炎併敗血症　1決定救回媽媽
小S痛失大S《小姐不熙娣》開工恐生變　電視台：還未確認
三環幫大哥告別式！　旗袍妹露腿推棺畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮新住民台灣過新年！多國傳統服裝走秀美翻全場

屏東+潮州加開「綠鬣蜥教育訓練課程」　名額有限報名從速

2025鹽水蜂炮11、12開炸　黃偉哲邀訪鹽水小鎮「犁炮」慶元宵

屏東去年481件行人事故奪10命　2／11起加強取締開車不禮讓

台南市勞工局新春團拜　外籍生感受台灣年味

屏東身障男自摔倒地無法爬起　東港警護送返家

裝修業跨域營造工程　勞動部職訓助薪資水漲船高

急救APP神助攻　協助枋寮消防救護人員搶救命危患者

嘉南藥理大學張翊峰校長宣誓就任　新願景開創新世代帶領學校邁新高峰

枋寮漁港2／14情人節演唱會 現場抽獎送浪漫對戒

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

花蓮新住民台灣過新年！多國傳統服裝走秀美翻全場

屏東+潮州加開「綠鬣蜥教育訓練課程」　名額有限報名從速

2025鹽水蜂炮11、12開炸　黃偉哲邀訪鹽水小鎮「犁炮」慶元宵

屏東去年481件行人事故奪10命　2／11起加強取締開車不禮讓

台南市勞工局新春團拜　外籍生感受台灣年味

屏東身障男自摔倒地無法爬起　東港警護送返家

裝修業跨域營造工程　勞動部職訓助薪資水漲船高

急救APP神助攻　協助枋寮消防救護人員搶救命危患者

嘉南藥理大學張翊峰校長宣誓就任　新願景開創新世代帶領學校邁新高峰

枋寮漁港2／14情人節演唱會 現場抽獎送浪漫對戒

NBA球迷開賽前突暈倒！場邊CPR搶救　目擊者：國歌響了他沒站起來

林智勝確定最後一季　味全龍規劃引退賽

嘔吐送醫亡！她出國玩一半詭異發病　「旅館同房2人」也中鏢

年前才染A流感請假　盧秀燕曝當時狀況：身體非常不舒服！

打流感疫苗還中鏢？　醫「3原因」示警

天冷用吹風機取暖　媽不小心睡著6周男嬰「右半邊身體燒傷亡」

一圖看懂流感、感冒差在哪！疲倦、酸痛小心「可能是流感」

台灣獲選「最適合移民國」　亞洲唯一入選理由曝！歐洲右轉掀逃離潮

希臘島嶼連震4天！專家估主震還沒來「規模上看6」眾人怕爆出逃

一家五口出遊誤信導航山區迷路！車輪還卡溝　警民協力助脫困

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

地方熱門新聞

全家超商花100元　彰化幸運兒中千萬

她連2年抽中汽車遭質疑　內埔鄉長：會笨到用同一人領獎？

北斗天后宮發爐、黑狗狂吠　香灰裡挖出骸骨

中信科技大學宿舍發生火警南消呼籲加強用火用電安全

高雄港邊颳強風！兔兔「烏薩奇」罷工了

碧潭堰啟用第2年　香魚與毛蟹重返新店溪

郭綜合副院長馮漢賢辭世享壽61歲

台南玉井黃金蕎麥探索館迅速重建黃偉哲闗心

2025北港燈會正式啟燈

新北行動治理板橋起跑　侯友宜宣示基礎建設加倍

溪北轉運站啟動BOT招商　新北打造複合式交通樞紐

新春團拜　張善政：持續推動有感政策

左營高鐵站「抓違停」！5處科技執法設置點曝

迎接金蛇年元宵節　新北推薦板橋萬坪公園走春

更多熱門

相關新聞

當詐騙主管誘國人當豬仔　台男抖內幕

當詐騙主管誘國人當豬仔　台男抖內幕

台灣籍37歲男子廖春深（音譯，Chun Shen Liao）2日在泰國曼谷落網，除了涉嫌擔任詐騙集團主管，在當地從事電信詐騙外，還被指控協助轉介國人至東南亞的詐騙園區，以換取分紅獎金。他宣稱，「我說個實話，沒有人被騙過去，都是自己去的」。

台南四鯤鯓龍山寺清水祖師轉運金擲筊決賽1歲童獲30萬

台南四鯤鯓龍山寺清水祖師轉運金擲筊決賽1歲童獲30萬

台灣半導體若受關稅衝擊　美晶片價格恐漲59%

台灣半導體若受關稅衝擊　美晶片價格恐漲59%

WBC公布27人名單！MLB點名陳傑憲

WBC公布27人名單！MLB點名陳傑憲

更愛台灣的亂　俄女：日本只適合旅行

更愛台灣的亂　俄女：日本只適合旅行

關鍵字：

台南勞工局新春團拜外籍生台灣

讀者迴響

熱門新聞

大S臨終約定「小S哭著做到了」！早交代遺言

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

在日胸腔醫分析「大S病逝2關鍵」：日本醫師不喜歡看外國病人

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！2航空骨灰可登機

大S為何沒被收住院？日醫揭「2嚴格制度」延遲治療

大S曾借汪小菲1億「年收8000萬」！網分析身家10億

大S猝逝　劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

柯文哲「16張碎紙」曝　拼出串供鐵證

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面