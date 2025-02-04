台南市勞工局新春團拜　外籍生感受台灣年味

▲台南市勞工局偕同內政部移民署，4日於南台科技大學舉辦「境外生訪視關懷服務—新春團拜」活動，由勞工局長王鑫基代表黃偉哲市長向外籍生表達心意，現場充滿濃厚年節氣氛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新的一年「蛇宓隆發」，台南市長黃偉哲為讓外籍生感受台灣傳統節慶文化與溫暖關懷，指示勞工局偕同內政部移民署，4日於南台科技大學舉辦「境外生訪視關懷服務—新春團拜」活動，由勞工局長王鑫基代表黃偉哲市長向外籍生表達心意，現場充滿濃厚的年節氣氛。

活動現場熱鬧非凡，王鑫基局長親自向外籍生贈送開春紅包，帶給大家新年好彩頭，並為嶄新的一年揭開序幕。王鑫基局長表示，近幾年台灣勞動力人口逐漸老化，外籍生在台就學並進入職場，已成為勞動市場不容忽視的潛力股，透過「境外生訪視關懷服務」，勞工局積極訪視學校與企業，確保外籍生在學期間與畢業後的權益。尤以最近「護國神山」台積電在台南設廠，產業對高科技人才需求日益增加，非常感謝南台科大全力支持政府政策，開設專班培訓，並洞察產業趨勢，積極發展AI、半導體等相關課程，為台南產業發展貢獻良多。

南台科大黃能富校長表示，目前該校外籍學生來自超過35個國家，值得一提的是，為因應台積電在美國亞利桑那州設立3奈米半導體廠需求，有21位來自墨西哥的學生，今日也來參加新春團拜。他們是墨西哥政府從6000名申請者中，精選來自SONORA州的菁英，來到南台科大接受為期1年的專業培訓。培訓期間，校內不僅安排專業課程，亦規劃每週校外高科技與傳統產業的參訪；此外，為協助海外學子加速適應台灣生活，南台科大更設置文化課程，並安排假日在台南戶外踏青，期盼透過多元學習，提升學生更宏觀的視野。

勞工局進一步指出，透過此次新春團拜，除了讓外籍生親身體驗台灣傳統文化，也進一步強化與境外生的交流，確保他們在台的權益與發展能受到妥善照顧。此外，活動中也了解到外籍生對職業安全衛生教育訓練的需求，王鑫基局長表示，未來將結合勞動部南區職業安全衛生中心，辦理相關教育訓練課程，並帶領外籍生參加中鋼職安體感課程，提升他們對職場安全的認識與應對能力。

未來，台南市勞工局將持續推動「境外生訪視關懷服務」，貫徹黃偉哲市長「希望家園」理念，讓外籍生在台南安心就學、穩定就業，達到政府「留才久用」的政策目標。