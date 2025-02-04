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當詐團主管誘國人當豬仔　台男：沒人被騙「都是自己去的」

▲▼ 。（圖／翻攝自Khaosod）

▲台灣籍詐騙集團主管（灰衣男）在泰國被捕。（圖／翻攝自Khaosod，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣籍37歲男子廖春深（音譯，Chun Shen Liao）2日在泰國曼谷落網，除了涉嫌擔任詐騙集團主管，在當地從事電信詐騙外，還被指控協助轉介國人至東南亞的詐騙園區，以換取分紅獎金。他宣稱，「我說個實話，沒有人被騙過去，都是自己去的」。

泰媒《Khaosod》報導，廖春深來自台灣台中市，今年1月15日在台灣遭通緝之後逃往泰國，並在當地建立詐騙集團。不只如此，他曾在泰國因信用卡詐騙案入獄10年，在獄中結識不少獄友，出獄後與他們保持緊密聯繫，這群人也成為廖在此次詐騙行動的共犯。

泰國警方在接獲多起詐欺投訴之後展開行動，2日突襲廖春深在曼谷的住處並成功把他逮捕，警方還在現場查獲電腦、手機和監視器等證物。經查，他向泰國同夥支付每處據點10萬泰銖的費用租下房間，設置約15個SIM卡網路盒據點進行電信詐騙，還涉嫌協助轉介國人至東南亞的詐騙園區，以換取分紅獎金。

▲▼ 。（圖／翻攝自Khaosod）

廖春深在審訊期間揭露自身參與過的跨境詐騙行動，不但曾經擔任詐騙集團主管，主要管轄的業務範圍涵蓋台灣和泰國，每月底薪為2萬5千泰銖（約新台幣2萬4千元），再加上每個詐騙案成功後的0.5％佣金，月收入經常超過20萬。

依據公視新聞網，廖春深還稱，「我說個實話，沒有人被騙過去，都是自己去的，但沒達到目標，業績不達標，所以沒有領到薪水，還被中國人打。」

目前台灣與泰國警方正持續向上溯源追查中。由於廖春深在台灣還面臨與詐騙行動和洗錢網絡有關的多項欺詐指控，泰國警方正與台灣當局就可能的引渡事宜進行協調。

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