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更愛「台灣的亂」　俄美女教練讚日本適合旅行：台灣才是我的家

記者黃翊婷／綜合報導

來自俄羅斯聖彼得堡的花式溜冰教練克里斯蒂娜（Kristina）在台灣住了5年，日前她前往日本東京旅遊兩周，但她還是比較喜歡台灣的輕鬆步調和「亂中有序」的生活，「我知道這裡有些人，他們能尊重我的專業，讓我可以幫助他們圓夢，所以我會覺得台灣才是我的家，因為在這裡我有那樣的信任和責任感。」

俄羅斯美女教練喜歡台灣的「亂中有序」。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲克里斯蒂娜認為日本是適合旅行的國家。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

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不要鬧工作室在YouTube頻道分享一段訪談影片，克里斯蒂娜是一名來自俄羅斯聖彼得堡的花式溜冰教練，她提到，自己日前去日本東京旅遊兩周，她很喜歡日本，覺得日本是很適合旅行的國家，食物很新鮮，一切都很乾淨、準時，但也因為太有秩序了，如果要待超過兩周，對她而言可能就會感到有壓力。

克里斯蒂娜表示，她去過很多國家，包含美國、越南，馬來西亞、土耳其以及歐洲各國，日本對她來說像是一個全新的世界，但在假期結束之後，她還是立刻回來台灣，「我很喜歡台灣輕鬆的步調，在台灣的生活可以有點混亂，但總是亂中有序」，例如早餐店不用抽號碼牌、沒有排隊動線，店員也不會搞混客人的餐點，在人潮眾多的地方，像是捷運、夜市、宮廟，大部分的台灣人也都能保持秩序，不管那些地方有多忙亂。

克里斯蒂娜說，「每個外國人都有自己愛台灣的不同理由，我知道這裡有些人，他們能尊重我的專業，讓我可以幫助他們圓夢，所以我會覺得台灣才是我的家，因為在這裡我有那樣的信任和責任感。」

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